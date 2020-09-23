Політолог: Висунення кандидатів в мери показало близькість Пальчевського до людей

Андрій Пальчевський продемонстрував найоригінальніше вісунення власної політичної сили.

Про це пише відомий політолог Петро Олещук в своїй колонці для видання "Коментарі".

"Найбільш оригінальне серед конкурентів висунення продемонстрував лідер власної політичної сили Андрій Пальчевський. Відмовившись від "пафосних" заходів, обмежившись стихійним "висуненням" під час ординарної зустрічі з мешканцями подвір’я на Київський оболоні. Таким чином, висунення пройшло максимально "просто" та навіть без начебто такого звичних атрибутів як сцена, трибуна тощо. Очевидно, це має демонструвати близькість до громадян", - підкреслює він.

Також політолог акцентував увагу на пафосному висуненні чинного мера Віталія Кличко.

"Дехто зумів провести досить масштабні партійні заходи. Приклад – висунення чинного міського голови Віталія Кличка на конференції "УДАРУ". Це висунення пафосом та масштабністю, мабуть, було покликане показати, "хто головний". Тут було все: і чимало учасників, і купа партійних прапорів, і навіть "червона доріжка", якою і проходили до трибуни виступаючі", - підкреслив Петро Олещук.

Нагадаємо, вчора Пальчевський разом з киянами організував мітинг через невтішну екологічну ситуацію в місті.