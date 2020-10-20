У Зеленського заговорили про скорочення армії: чи повна це "зрада"?

Експерти допускають, що такий план має право на життя, але є умова.

Представники «Слуги народу», зокрема, керівник фракції СН Давид Арахамія, заговорили про необхідність скорочення армії. Мовляв, збільшення боєздатності необхідно проводити за рахунок переоснащення, але при цьому зменшуючи кількість військовослужбовців. Наскільки аргументована така позиція? Які ризики вона несе? Як її сприймають самі представники ВСУ? «Телеграф» розбирався в ситуації разом з експертами.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що з точки зору будівництва збройних сил в нинішніх умовах, скорочення особового складу можливо. Але і за умови, що армія буде переозброєна, переоснащено і відповідним чином забезпечена.

«Тому такий варіант (скорочення кількості військовослужбовців) можливий на перспективу. Коли значно збільшиться потенціал і ефективність армії, - підкреслює Романенко. - Коли ВСУ переростуть з кількості в якість. Але для цього потрібні серйозні фінанси - щоб і забезпечити нашу армію технікою нового століття, і навчити з нею поводитися».

За словами генерал-лейтенанта, в України зараз скрутне становище в цьому сенсі. Нам потрібно оновлювати мало не всі військово-морські сили. Катерних складом хоча б - на кораблі коштів немає.

«Військово-повітряні сили потребують заміни 5 типів літаків на нові універсальні літальні апарати, - продовжує Романенко. - Самі ми виробляти їх не можемо. Кращий на даний момент варіант - кооперація. Щоб не доводилося купувати ті ж F-16. І збирати нові літаки краще на нашій території, за участю наших підприємств».

Також, на думку експерта, потрібна автоматизація системи управління в усіх видах ЗСУ.

«Це вже відомо ППО, авіації. А ось для сухопутних військ - щось нове. Загалом, потрібні чималі кошти для оснащення армії. Тоді реформування, в тому числі зі зменшенням особового складу, матиме сенс», - вважає Романенко.

Колишній розвідник, співробітник благодійного фонду допомоги армії "Вернись живим" ( "Повернись живим") Андрій Римарук зізнався, що шокований заявою Арахамії.

«Начебто, не дурної хлопчик. Був свого часу біля витоків проектного Офісу при Міноборони. Повинен знати всі проблеми армії, адже з тих пір нічого не змінилося, - пояснює Римарук. - Якщо ми обговорюємо переозброєння - це введення додаткових одиниць в штат. Тобто, залишається проблема з розширенням військ. Ми говоримо, що у нас маленький флот і потрібно більше кораблів. Просимо їх у міжнародних партнерів. Нам дають. І тут звучать заяви, що потрібно скорочувати армію ... Навпаки - штат треба збільшувати, тому що потрібні люди, які будуть керувати цими кораблями. Потрібно набирати, навчати, давати штурвал новим підрозділам, новим людям».

Те ж саме, підкреслює співробітник БФ, стосується літаків.

«Ми заявляємо, що розглядаємо можливість закупівлі нових літаків Tucano. Відповідно, потрібні нові льотчики під них. Списувати старі літаки - не варіант. Їх потрібно просто переозброїти. А так - вони нормальна бойова одиниця. І так - в дуже багатьох напрямках, де чисельність особового складу однозначно потрібно розширювати», - вважає Римарук.

За його словами, краще б Давид Арахамія разом з комітетом оборони заморочили відтоком особового складу.

«Тому що на сьогоднішній день у нас критичний відтік особистого складу з ВСУ, - запевняє Римарук. - Через те що дуже маленька зарплата, погане, соцзабезпечення, зате величезна українська паперова армія, непрофесійні командири. Ну, а зекономлених на скороченні особового складу (і відповідного - зарплат) грошей не вистачить навіть на розробку самого простого, дешевого виду піхотного озброєння. Непрофесіоналізм Арахамії в даному питанні мене вражає».

Керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко впевнений, що питання призову (в тому числі його скасування), скорочення збройних сил слід обговорювати на найвищому рівні. За участю професіоналів.

«В дискусії повинні брати участь представники Міноборони, Генштабу, Ради нацбезпеки і оборони, а також парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми повинні самі зрозуміти, яку армію хочемо бачити в Україні? І тут є два шляхи», - зазначає експерт.

Перший, за його словами, - це велика армія. Чисельністю 240-250 тисяч чоловік. Але витрачає близько 65-70% свого бюджету на утримання, а не на розвиток.

Другий шлях - армія меншою чисельністю (близько 200 тисяч чоловік), але складається переважно з контрактників, які будуть отримувати хорошу зарплату, нове озброєння і засоби захисту, екіпіровку. Буду добре мотивовані. У них буде службове і постійне житло. Вони будуть постійно на навчаннях, з новим озброєнь.

«Якщо піти по шляху забезпечення армія постійно зростаючим фінансуванням, паралельно з цим кілька скоротивши чисельність, але давши краще нове озброєння, приділивши увагу більше розвитку і навчання - тоді ця дискусія і такий підхід може мати місце, - упевнений Мусієнко. - Треба відкинути ура-патріотизм і подумати - можливо, такий сценарій має право на життя».

Відзначимо, що питання військово-технічного співробітництва України і Туреччини обговорювалися під час недавньої зустрічі Зеленського з Ердоганом.

Автор: Андрій Пітонов.