Новий скандал з Угорщиною: як Києву помиритися з Будапештом і перестати ділити Закарпатті

На цьому тижні між Україною і Угорщиною розгорівся новий дипломатичний конфлікт, який призвів до загострення відносин між Києвом і Будапештом. Чому є сусідами країни ніяк не можуть знайти точки дотику? Чи не загрожує слабкість України черговими територіальними втратами - тепер уже на заході? Як цьому запобігти? У цих питаннях розбирався "Телеграф".

Початком чергового зародження конфлікту стала агітація з боку високопоставлених угорців під час місцевих виборів в Україні. Серед них був міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто, який закликав українських угорців голосувати за партію КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття). За свої дії двоє угорських чиновників отримали заборону на в'їзд в Україну. А Сиярто назвав таке рішення Києва "жалюгідним і безглуздим". При цьому він натякнув, що у відповідь Угорщина не буде надавати підтримку Києву у питанні євроатлантичної інтеграції. 29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкрито заявив, що Угорщина не припиняла блокування засідань комісії "Україна-НАТО" на вищому рівні.

Депутат Верховної ради України VI і VII скликань, голова Луганської (2014-2015) і Закарпатській (2015-2019) облдержадміністрацій Геннадій Москаль упевнений, що прийнятий нашим парламентом три роки тому закон про освіту не відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. Тієї самої, яку Україна ратифікувала в 2003 році.

«Не відповідає він і ряду інших документів і конвенцій, - наголошує Геннадій Москаль. - У тому числі, двосторонніми договорами України з сусідніми країнами (Молдовою, Румунією, Угорщиною), які передбачають зобов'язання щодо забезпечення мовних прав національних меншин. Нагадаю також, що згідно зі ст.53 Конституції України, громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою ».

Положення закону про повну загальну середню освіту, який передбачає навчання виключно українською мовою, Геннадій Москаль навіть оскаржив в Конституційному суді.

Він підкреслює, що пункт закону, який передбачає використання в навчальному процесі мов корінних народів, не працює, так як Верховна Рада так і не прийняла закон "Про корінні народи".

«У закон про освіту слід внести правки, згідно з якими учні старших класів при певних умовах (наповнюваність класів і так далі) отримають можливість навчатися на мові національних меншин, - наголошує Геннадій Москаль. - Навіщо нам йти на конфлікт з членом ЄС і НАТО, якщо ми самі декларуємо шлях туди? Для вступу в ЄС і НАТО нас повинні підтримати всі члени Євросоюзу і Альянсу, це ж не Верховна Рада, тут 226 голосів буде недостатньо. А ми провокуємо конфлікт. Зеленський і Кулеба заводять нас у глухий кут. Навіщось роздмухують конфлікт з нібито агітацією угорців за угорців в день виборів. Відволікають від програшу партії влади. А між тим, через безглуздих законів у нас виникають конфлікти не тільки з Угорщиною. З Румунією - теж. З Болгарією. Ще кримські татари своє слово скажуть ... »

Екс-губернатор підкреслює - коли до влади приходять люди, які в держуправлінні нічого не розуміють, у них повинні бути хоча б професіонали-радники. Але нажаль...

«У нас близько 25% громадян України відноситься до національних меншин. Закон, які не захотіли довести до розуму, вдарив і по ним, і по іншим. Угорців (і не тільки) раніше ніхто не позбавляв можливості навчатися на їх мові. З якого переляку це сталося тепер? На що це впливає? На зростання ВВП, курс долара, зарплату? На жаль, доводиться констатувати абсолютний непрофесіоналізм влади - і минулих, і нинішніх ».

Колишній заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас також акцентує, що причина непорозумінь між Києвом і Будапештом була закладена ще в 2017 році з прийняттям Верховною Радою України «Закону про освіту». Угорці сприйняли його як обмеження прав свого нацменшини.

«Тоді Київ повівся непрофесійно, не зумівши передбачити різкої реакції Будапешта. Хоча це неважко було зробити. Адже є аналогічна історія протистоянь, навіть набагато більше гострих, між Угорщиною і Словаччиною чи Угорщиною і Румунією, - зазначає Ярослав Галас. - Будапешт і сьогодні відчуває непрофесіоналізм і слабкість Києва, а, значить, не буде зупинятися. Тому загальні точки зору і розуміння на цьому етапі навряд чи можливі ».

Однак черговими територіальними втратами для України цей конфлікт не загрожує, упевнений Ярослав Галас.

«Це неможливо ні теоретично (Угорщина - член ЄС і НАТО), ні практично (українські збройні сили значно потужніше угорських), - пояснює він. - Але є інша серйозна загроза: протистояння Києва і Будапешта може, врешті-решт, спровокувати протистояння української та угорської громад на Закарпатті. І це буде дуже-дуже погано. На жаль, як серед закарпатських українців, так і серед закарпатських угорців є радикали, які готові, образно кажучи, «кинутися в бій за свою націю». А Київ і Будапешт своєю поведінкою тільки підкидають дров у вогонь ».

З огляду на, що саме Київ спровокував протистояння між Україною та Угорщиною в 2017 році, він і повинен його закінчити, вважає Ярослав Галас.

«Слід, нарешті, вивчити, що відбувається на Закарпатті, а не приймати рішення, керуючись різними міфами і стереотипами. Тоді Будапешт теж змінить свою лінію поведінки. Протистояння між нашими країнами дуже затягнулося. Як Київ, так і Будапешт, від цього програють, а виграє тільки Москва », - резюмує екс-заступник голови ОДА.

Територіальними втратами конфлікт з Угорщиною нам точно не загрожує, упевнений аналітик, експерт "Українського інституту майбутнього" (UIF) Ігар Тишкевич. Але, за його словами, є політичні та інші ризики.

«На відміну від нашого, угорський уряд розуміє, що таке довгострокова політика, планування хоча б на 20 років вперед, - пояснює експерт. - Угорщина знаходиться в глибокій демографічній кризі - ситуація ще гірше, ніж в Україні. З кожним роком молодих угорців стає все менше. Запаси робочої сили, відповідно, теж зменшуються. При цьому Угорщина будує національну демократію - з упором на власну націю. І не зацікавлена в появі національних меншин і анклавів ».

У той же час, підкреслює Ігар Тишкевич, культурно Угорщина різко відрізняється від усіх суміжних держав. А тому не може, як та ж Польща, включати «міграційний пилосос» для українців, сподіваючись на їх асиміляцію.

«Угорщина змушена шукати трудові, міграційні ресурси серед угорців за кордоном. Вона активно підтримує угорські діаспори (в суміжних державах - досить великі), їх культурні і політичні проекти. Домагається політичної, культурної, економічної автономії угорських анклавів. І діє так не тільки в Україні, - зазначає експерт UIF. - Це відбувається в Румунії, Словаччини, Сербії. Так що Україна - лише одна з країн в переліку тих, де угорці ведуть однакову політику. Мета - не дати зникнути угорської меншини, максимально підкреслювати його відмінність від титульної нації в країні ».

При цьому, зазначає Ігар Тишкевич, угорський уряд не налаштований стимулювати національну пенсійну міграцію, коли громадяни інших країн повертаються до Угорщини на пенсії. Угорській владі вигідно, щоб молоді угорці працювали і приносили дохід національній економіці. А на пенсії, нехай навіть з виплатами своєї держави, жили в сусідніх країнах. Таким чином на суміжні держави переноситься навантаження на соціальну сферу.

«З огляду на вищесказане, цілком логічно поведінку угорських офіційних осіб, які агітували за національну угорську партію на місцевих виборах в Україні, - вважає аналітик. - Це шлях до створення або зміцнення угорського анклаву. Розуміючи цю логіку, Україні необхідно не реагувати на виклики черговими заявами, а розробляти власну політику щодо угорської меншини ».

На думку Ігара Тишкевича, у випадку з Угорщиною будь-яка гра на національному, культурному чи етнічному полі - це гра в майбутній конфлікт.

«Угорщина буде домагатися свого, Україна опиратися. Або навпаки. А якщо розуміти логіку угорського уряду, можна шукати вирішення питання в категорії win-win, коли виграють обидві сторони, - упевнений експерт. - Простий приклад. Угорщина зацікавлена у розвитку своїх підприємств, в робочій силі. А Україна - в залученні інветстіцій. Так чому Зеленський пропонує створити вільну економічну зону (ВЕЗ) тільки на Донбасі? Нічого не заважає створити спеціальний податковий або інший режим для угорських підприємств, які будуть розміщувати свої виробництва на території компактного проживання угорців в Україні. Прибуток отримуватимуть економіки обох країн. А у нас буде ще зайнятість на своїй території (що означає - податки на своїй території, в свій бюджет). В обмін на такі поступки можна вимагати відповідних - в тому ж питанні системи освіти. Наполягати на неприпустимість створення нацавтономіі. І так далі".

Проблема, за словами Ігар Тишкевича, в тому, що такі схеми - це довгострокові перспективи. Концепція розробляється на 15-20 років. А українські політичні партії планують, в кращому випадку, на один виборчий цикл - на 4 роки.

«А той, хто планує всього на 4 роки, завжди буде програвати тому, хто планує на 20 років, - підкреслює експерт. - І поки ми цього не зрозуміємо, буде мати постійні проблеми з суміжними і не тільки державами. І завжди будемо об'єктом чужої політики, а не суб'єктом політичних відносин ».

Нагадаємо, що Угорщина блокує рух України в НАТО, наполягаючи на перегляді трьох законів: Про освіту, Про вищу освіту і Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Автор: Андрій Пітонов