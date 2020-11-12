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Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук

Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук

Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук
Оновлено 12:46 Сьогодні Телеграф

Колишній розвідник, співробітник благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим" Андрій Римарук, який зіграв головну роль у фільмі «Антлантида», котрий став тріумфатором міжнародних фестивалів, висунутий від України на «Оскар» і недавно вийшов в прокат, на прохання видання "Телеграф" оцінив дії Зеленського і Ко в ракурсі розвитку кінематографа і вирішення конфлікту на Донбасі.

- Український режисер Валентин Васянович, творець стрічки «Атлантида», де ви зіграли головну роль, відмовився від ордена, яким його нагородив Зеленський. Як розцінюєте це рішення? Як взагалі оцінюєте дії Зе-команди щодо розвитку кінематографа?

- Рішення Васяновича на 100% правильне. Не можна однією рукою відкривати кримінальні справи проти продакшн, а другою - вручати нагороди людям, які їх очолюють. Це якийсь маразматичний дисонанс. Як і взагалі дії влади по відношенню до Держкіно, яке, як інституція за останні роки відбулося. У наших режисерів є, мабуть, всі нагороди кінофестивалів рівня А і Б. І багатьох інших кінофестів. Хіба що "Золотого глобуса" і "Оскара" поки немає. І перемогу там ми навряд чи отримаємо в ситуації, коли держава руками правоохоронних органів порушує справи проти потенційних переможців пітчингу (усна або візуальна презентація кінопроекту з метою знаходження інвесторів, готових його фінансувати - Авт.) відбору претендентів Держкіно.

І коли в самому Держкіно з приходом нового президента змінилося керівництво, яке не допускає нових режисерів і професіональний продакшн до виробництва потужних картин, здатних потенційно принести нагороди на міжнародній арені. Чому влада так робить? Ми знаємо, хто у нас міністр культури, кому підпорядковується одна з потужних знімальних груп телесеріалів. У них основне завдання - перенаправити якомога більше коштів не на якісне кіно, яке отримає нагороди, а на прохідні телесеріали.

- Як оцінюєте дії і заяви наших представників в ТКГ в ракурсі ситуації на Донбасі?

- Шокувала недавня заява Кравчука, що до відповідальності мають намір залучати й українських військових. Як глобально можна обговорювати дії на Донбасі, якщо такі як Кравчук не володіють азами міжнародного права? Якщо держава видає військовослужбовцю зброю, якщо у нього вона прописано в військовому квитку - він може (і повинен) захищати свою країну. Аж до вбивства ворога. А наші переговорники несуть таку «пургу».

Що зробила влада, щоб вийти з незручного «Мінська»? Які формати запропонувала міжнародним партнерам, крім того, що плаче, що не може вийти з Мінських угод, хоч дуже хоче? І що виходу немає. Так є вихід - сідайте за стіл переговорів з Францією, з Німеччиною, з новими президентом США. Доведіть, що «Мінськ» не працює. І у нас доказів порушень його з боку окупантів - величезна кількість. І на прикладі тих же Азербайджану і Вірменії все прекрасно видно. Що їх «Мінськ», що наш - не працюють ... Їх уже привів до масових жертв, масованими бойовими діями.

Але у нас просто не хочуть шукати іншого шляху ... Тому що чинна влада - політичні імпотенти. Роблять все ситуативно, як хом'ячок в клітці. Захотіли - покрутили колесо, захотіли - поїли, захотіли - покакали.

- Чи можлива силова деоккупція на Донбасі, як це зробив нещодавно Азербайджан зі своїми територіями в Нагірному Карабасі?

- У нас зв'язані руки. Перед тим, як виходити з «Мінська», потрібно розуміти, що країни, які ввели санкції проти РФ, готові розглянути новий формат, зберегти санкції. А якщо ми за власною ініціативою з «Мінська» виходимо, не запропонувавши альтернативи і не погодивши все з міжнародними партнерами - санкції з РФ знімуть. Те ж саме - якщо спробуємо звільнити Донбас силовим шляхом. Більш того, тоді санкції можуть накласти і на нас.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Кино, Атлантида, Донбас, Валентин Васянович, Андрій Римарук, Мінські умови.

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Телеграф
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