Арестович - геніальний спікер, це одне з кращих кадрових призначень Зеленського, - Роман Цимбалюк

Спеціальний кореспондент "УНІАН" у Москві Роман Цимбалюк - один з тих, хто не соромиться називати речі своїми іменами, навіть працюючи на території країни-агресора. Розмова з ним прояснює масу моментів, які для багатьох українців, з якихось причин, залишаються не зовсім очевидними. Чому Володимир Зеленський не виправдав надій Кремля? Що відбувається в переговорному процесі по Донбасі? Навіщо українців годують історіями про швидку смерть Володимира Путіна? Відповіді на ці та інші важливі питання читайте в першій частині великого інтерв'ю (відео версію можете переглянути, проскроливши до кінця матеріалу).

У Москві реально пахне імперським духом

- Як це бути українським журналістом в Москві? Чи впізнають тебе на вулицях, чи немає відчуття постійного контролю над тобою, з огляду на специфіку країни, в якій ти живеш?

- Вони (спецслужби - Авт.) контролюють тільки тих, хто загрожує російській владі. Я нічого подібного не роблю, ніяких маршів не організовує. Взагалі тут я займаюся виключно журналістикою. З приводу дізнаються/не впізнають - будь-яке суспільство має властивість золотої рибки - вони пам'ятають тебе 5 хвилин. Показали мене по телевізору, наприклад на прес-конференціях Путіна - тоді видно по перехожих, що дізнаються. Зараз таке буває, але дуже рідко. Особливих почуттів з цього приводу я не відчуваю.

- На твоєму YouTube-каналі вже 275 тисяч підписників. Там ти досить різко висловлюєшся про російську владу. Чи дає це якийсь фідбек з боку влади РФ і простих росіян?

- YouTube дає чітку статистику - на моєму каналі 65-70% - Україна, Росія - відсотків 15 приблизно. Якщо десь в Москві ми знімаємо якісь антипутінські акції, то там звичайно дізнаються. У звичайному житті нічого такого не помічаю.

Москва - це такий мегаполіс, де всім на всіх нас ** ть, вибач. З приводу того, що я критично висловлююся на адресу Путіна або Росії - це велика помилка. Я з великою повагою ставлюся до РФ, у мене немає претензій до російського народу. Крім однієї - всі мої критичні висловлювання на адресу цієї країни звучать щодо військового вторгнення в Україну. У всьому іншому - нехай хоч всіх своїх дітей одягнуть у військову форму і змусять цілувати хрести на животі (глави РПЦ, патріарха - Авт.) Кирила. Це їхня справа, як будувати свою країну і своє життя. В цілому, я дуже шанобливо ставлюся до законів РФ - реєструюся вчасно і все таке.

- Чим для тебе Київ відрізняється від Москви? Багато російських опозиціонерів, що втекли в Україну, говорили, що в Києві особливий дух свободи. Чи відчуваєш ти щось подібне?

- Різниця колосальна. У Москві реально пахне імперським духом. Тут все підкреслює, що тут є цар, тут купа бабок, моднячі лавочки в парках, мармурові бордюри. Останні років 10 Собянін робить з Москви красиву вітрину Росії, щоб "не гірше, ніж в Європі". Велосипедні доріжки, цифровізація, десятки станцій метро будують, або вже побудували, і т.д. Якщо порівнювати дві столиці, то і там, і там кидають недопалки на вулиці, просто в Москві їх швидше прибирають.

При цьому, Київ - це інша планета. В українській столиці дійсно витає ця свобода в повітрі. Самі кияни це навряд чи помічають.

Якщо оцінювати якість життя метриками президента Зеленського (він говорив "яка різниця, як називається твоя вулиця, якщо вона заасфальтована"). Насправді якість життя оцінюється по набагато більшій кількості параметрів. Політична система України так влаштована, що всі розповідають про погане життя, відсутность грошей, тотальне "зубожіння"... але в той же час по Києву їздить величезна кількість дорогих автомобілів, iPhone 12 неможливо купити, а на елітних закордонних курортах незліченна кількість людей з українськими паспортами.

Київ і Москва - два різних простори, які не піддаються порівнянню. Якщо говорити про перспективу - про дітей, то, якщо ти хочеш, щоб з твого чада виростили "юнармійця" - це Москва, у нас же в Києві такого абсурду немає. Але і бордюрів мармурових в центрі Києва теж немає.

- Що для тебе є домом?

- Якщо будинок - це місце, де лежать мої краватки, то це тут (в Москві - Авт.). Глобально ж я відчував, відчуваю і буду відчувати себе киянином і громадянином України. Я не планую залишатися жити в Москві та іммігрувати в Росію, у мене немає тут ні банківських рахунків, ні кредитних карт. Підстави для перебування в Росії для мене - акредитація МЗС РФ, якщо вона закінчується або її не продовжують - я автоматичні їду додому.

Російська вакцина - це про політику, а не про медицину

- Як обстановка з коронавірусом в Москві? Що самі росіяни говорять про путінську вакцину "Супутник V", пропіареною Путіним? Чи знають про неї, чи згодні колоти собі?

- Про саму вакцину знають всі. Але росіяни ж не ідіоти, до путінської вакцині від коронавірусу вони ставляться з недовірою. Одна справа, коли їм кажуть "кримнаш", а інша - коли їм пропонують щось вколоти в їхній власний організм. Я, до речі, за те, щоб медицина була поза політикою - якщо ліки хороші, то заради Бога.

Якщо поглянути на картину в Москві і в Києві - в частині хворих, стан справ в лікарнях, то тут ситуація один в один. Різниця в інформаційній подачі - в Росії Путін раз в тиждень розповідає, як він перемагає коронавірусну заразу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вислуховує питання про смерті в регіонах, проблеми в лікарнях, вибухи кисню в медустановах та інше. Його завдання зводитися до елементарного - вислухати і сказати, що вживаються всі заходи. МОЗ РФ і інші органи по телевізору повідомляють Путіну "в бункер", які заходи вживаються і так далі.

У нас же все інакше: президент відчуває позитивний вплив локдауну вихідного дня, а міністр охорони здоров'я не відчуває. Заступник голови Офісу президента висловлює свою думку, відмінну від думки Зеленського. Інформаційний шум в столицях різний, а кількість померлих на тисячу населення, на мою думку, приблизно однакова.

- На початку пандемії деякі експерти припускали, що вакцина від COVID-19 зможе принести величезні дивіденди її творцеві. І не завжди мова могла йти про гроші. Наприклад, один з озвучених варіантів - Росія першою створює вакцину або купує і продає/дарує Україні в обмін на Крим. Чому подібні сценарії не злетіли? У мене склалося враження, що ніхто всерйоз не сприйняв путінську вакцину, звикли що Кремль завжди обманює?

- Російська вакцина - це ж не про медицину, а про політику. Це така м'яка сила Кремля. Для її просування головного піарника вакцини в Україні Віктора Медведчука навіть пустили на особисту зустріч до Путіна, хоча всі "бояри" з оточення російського президента до цього спілкувалися з ним виключно по відеозв'язку.

Середньостатистичний росіянин почуває, при Путіні він живе не так добре, як йому про це розповідають з телевізора. Відповідно, коли стосується їхнього життя - ставляться до цього досить насторожено. Для Кремля було дуже важливо заявити, що вони перші в світі створили вакцину. Але зараз ми бачимо - то лікарі захворіють, то журналісти після цієї вакцини починають хворіти. І ось цей росіянин сидить і думає, напевно неспроста Володимир Володимирович сам собі цю вакцину не коле.

У недавньому інтерв'ю Андрій Богдан розповів Ксенії Собчак, що "ви ж вбиваєте наших громадян", і згадав, як ветеран Другої світової війни відправив Путіну свої нагороди, тому що у нього російські орки вбили онука .. на що вона сказала - "ну буває" . Росіяни хочуть показати, що мовляв "дорогі укри, ми в принципі не такі й агресивні, ми ж з одного боку вас вбиваємо, а щоб ви не ображалися на нас - тримайте вакцину".

Загалом "люби нас, дикий укр, святкуй з нами 9 травня, і щоб ОПЗЖ всюди було в коаліції з" слугами народу ". І на додачу збільшити кількість людей Медведчука на топ-позиціях в українській владі. Вакцина - це про це, а не про коронавірус.

Ознак слабшання Путіна не бачу

- В інтерв'ю мені російський опозиціонер Леонід Гозман висловив думку, що те, як Путін ховався в бункері в Ново-Огарьово сильно похитнула його позиції серед його оточення. Як любить питати Дмитро Гордон - палацовий переворот в Кремлі можливий?

- Якщо говорити серйозно - ніякого бункера немає. Путін навряд чи готується до ядерної атаки, він сидить на своїй дачі в Ново-Огарьово. Я був там - особняк серед дерев, може навіть пеньки є, як у Януковича в Межигір'ї (сміємося - Авт.).

Відносно заяв про те, що у Путіна рак/Паркінсон, що його скинуть, то це просто підвищує клікабельність матеріалів в ЗМІ. Людям, особливо в Україні, приємно думати, що Путін захворів або його скинуть, в загальному його не буде. І буде всім так добре після цього - Донбас і Крим повернуться, пенсії і зарплати будуть як в Німеччині, працювати не потрібно буде зовсім. Ось таке відчуття складається від таких заголовків.

Якщо ж серйозно - повалений Путіна чи ні? 50/50 - або так, або ні. Його досвід і 20 років перебування при владі підказують мені, що він ще та політична акула всередині Росії, щоб вчасно перемелювати своїх передбачуваних опонентів. У мене враження, що зараз конкурентів в Росії у нього просто немає. По крайній мере, не бачу ніяких ознак слабшення Путіна. Надія тільки на те, що хитрий коронавірус пробереться в бункер.

- Злив коханки Путіна і його третьої дочки - справа рук російських спецслужб? Виникло питання, чому ця інформація з'явилася саме зараз.

- Питань насправді кілька - чи відповідає це дійсності? Можливо, це не його коханка, тому я б не робив висновків про роль спецслужб у цій історії. За 20 років з Путіним працювала маса народу, може бути хтось щось сказав. Мені говорили, що до президента РФ є двоє дітей від останньої пасії, навіть імена називали. Але цю інформацію перевірити неможливо.

- Журналістський матеріал, як я розумію, був заснований не тільки на документах, а й на вражаючій зовнішній схожості цієї "дочки" з Путіним...

- Я лише кажу, що ця історія не є ознакою майбутнього держперевороту або чогось такого. Якщо це правда, то вона показує лише, що Путін - не бог, а тільки "напівбог", оскільки людські почуття йому не чужі. От і все.

Кремль очікував, що Зеленський приїде цілувати чобіт Путіна

- Створюється враження, що Кремль не зміг домовитися з Зеленським і включив щодо нього тактику, як було з Порошенком - ніяких переговорів і зрушень. Зокрема, обіцяний обмін все ніяк не відбудеться. З іншого боку, план Кравчука, запропонований українською стороною, виглядає як намагання створити видимість переговорного процесу, з прицілом на заморожування конфлікту. Що, на твою думку, відбувається за столом переговорів? Чи справді Зеленський в очах Кремля перетворився в недоговорного президента?

- Кремль очікував, що Зеленський приїде в Москву, поцілує чобіт Путіна, схилить коліно і скаже: "я обіцяв припинити стріляти, привозити свій триколор в Київ - в знак того, що війна завершилася, ми піднімемо його над Офісом президента". Але, як ми бачимо, цього не сталося. Хоча на першому етапі у нього були спроби лягти під Москву, але тоді в Києві на адресу Зеленського полетіли словестні нечистоти, мовляв "ви що зовсім ку-ку, ви в якій команді граєте?".

Чого Росія вимагає від Зеленського? Щоб той почав діалог з їхніми гауляйтерами на окупованих територіях і тим самим на державному рівні визнав, що у нас громадянська війна. Так, на тій стороні люди в російській формі, воюють з російською зброєю, отримують зарплату в російських рублях, дивляться російські телеканали, в школах російська мова, а ось війна у нас громадянська. І, за логікою Кремля, діалог ми повинні вести як Молдова і Придністров'я - війна там не закінчиться ніколи, поки на якомусь етапі російських "миротворців" з Придністров'я не викинути.

За Донбас ніяких переговорів зараз не ведеться. Всі заяви в ТКГ - це інформаційний шум.

- Історія з призначеннями Сергія Сивохо, Вітольда Фокіна, а тепер і Олексія Арестовича. Це робиться для створення видимості переговорного процесу?

- Я б ці прізвища не перераховував через кому. Завданням Сивохо і Фокіна була демонстрація гнучкості "зеленого" хребта української влади. Кремль повинен був побачити, що Зеленський призначає на посади людей, які говорять, "Росію потрібно зрозуміти" із захопленням Криму і так далі. (Вітольд Фокін в 2017 році в інтерв'ю Дмитру Гордону говорив: "Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот "- Авт.).

Призначення таких людей - сигнал Банкової Кремлю, що Київ готовий якось спробувати налагодити стосунки. Але цей перший крок не спрацював.

Що стосується Олексія Арестовича - його всі критикують, а я вважаю його геніальним спікером. У ситуації, де всі політичні баталії ведуться виключно ротом, інформаційну складову він посилив. Вони завели Фейсбук-сторінку української делегації в ТКГ, наприклад. Там навіть пропала "та сторона". Призначення Арестовича - одне з кращих кадрових призначень Зеленського-Єрмака. Звичайно, в його адресу відразу полетіли звинувачення, мовляв продався "зелеботам", зрадив "порохоботів" і так далі. Таких людей хочеться запитати: а у нас вже ніхто працювати на державу взагалі не повинен?

- А це (призначення Арестовича - Авт.) допоможе?

- На питання війни і миру це ніяк не вплине. Це важливо для українців, які живуть на нашій території під українським прапором, що команда Зеленського називає російських окупантів російськими окупантами. Тільки в цьому різниця.

Другу частину інтерв'ю Романа Цимбалюка читайте у понеділок, 7 грудня.

Автор: Ярослав Жаренов