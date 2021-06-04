Як Україні стати енергонезалежною: вивчаємо досвід Норвегії, США та Польщі

Зміцнення безпеки України вимагає системної трансформації енергетичної галузі. Відсутність загальної ідеї розвитку країни змушує кожен новий уряд починати цю роботу з початку.

Ольга Белькова, директорка з державних і міжнародних питань оператора газотранспортної системи України ГТСУ і в минулому депутатка українського парламенту, розповідає про досвід інших країн у цій сфері та можливі шляхи розвитку для України у своїй статті на сайті Atlantic Council, переклад якої вам пропонує "Телеграф".

Американський технічний експерт Алан Кей заявив, що кращий спосіб передбачити майбутнє - це його винайти. Саме цей вид мислення необхідний для поновлення цілих енергетичних екосистем. В Україні ми обговорюємо енергетичне майбутнє країни з моменту здобуття незалежності. Ідей ніколи не бракувало. Але Україні завжди бракувало послідовності бачення і безперервності реалізації.

На те, щоб добитися справді системної трансформації енергетичної політики, потрібно багато років, якщо не десятирічь. Ключ до успіху - не мільярди доларів або технологічна майстерність, а загальне бачення всередині політичної спільноти. Коли таке бачення існує, то адміністрації, що змінюють одна одну, можуть продовжувати роботу своїх попередників, а не починати заново після кожної зміни уряду.

Для США це бачення включало в себе енергетичну незалежність. Для Норвегії метою було запобігти перетворенню енергетичних багатств країни в "ресурсне прокляття", в той час як для Польщі мета полягала в припиненні залежності від російського газу.

У випадку України найбільш привабливим баченням було б нерозривне злиття енергетичної інфраструктури країни з більш широкою європейською системою. Це дозволить обом сторонам скористатися низкою додаткових функцій, які особливо очевидні в секторі природного газу.

Зокрема, є три пов'язані з газом цілі, які можна виділити для України: гармонізація регулювання і більш глибокий інфраструктурний взаємозв'язок з нашими сусідами по ЄС; безперервність міжнародного транзиту; і перехід до видобутку і транспортуванню обезуглероженного газу з використанням існуючої інфраструктури.

Черги на заправках в 1970-х ріках, викликані ембарго ОПЕК на експорт нафти, залишилися відбитком в колективній свідомості Америки і допомогли підживлювати прагнення країни до енергетичної незалежності. Можливо, на це знадобилося майже п'ять десятиліть, але, за даними Міжнародного агентства з енергетики (МЕА), США перевершили Росію як найбільшого виробника природного газу в світі в 2011 році, а через сім років обігнали Саудівську Аравію і стали найбільшим виробником нафтопродуктів.

Багато в чому успіх Америки був приписаний технологічній революції, що відбулася завдяки методу гідророзриву пласта. Але цей прорив відбувся не на порожньому місці. Амбітною метою енергетичної незалежності керувалися кілька поколінь американських політиків.Вона спонукала їх фінансувати дослідження, стимулювати внутрішнє виробництво і зберігати відкриті міжнародні торговельні шляхи, щоб гарантувати стабільність поставок і конкурентоспроможність на ринку.

Норвегія зіткнулася із зовсім іншою енергетичною проблемою - перетворити багаті енергетичні газові поклади, знайдені у 1970-х роках, в джерело національного багатства, а не руйнування. Скандинавська країна отримала вищі оцінки за те, як вона впоралася з небезпекою перетворитися в сировинну колонію.

Раніше відома як економіка, заснована на рибальстві на околицях Європи, Норвегія зараз входить в трійку найбагатших країн світу. Уряд не витрачає доходи від експорту газу. Замість цього доходи збираються в суверенний фонд добробуту, який є гарантією благополучного майбутнього для всіх норвежців, і стабілізаційний фонд, який захищає енергетичний сектор країни від мінливості товарного циклу. Його вартість становить понад трильйон доларів США, це найбільший подібний фонд у світі.

Незважаючи на те, що на частку Норвегії припадає чверть імпорту газу в ЄС, Норвегія по використанню поновлюваних джерел енергії поступається лише Ісландії (78% і 75% відповідно). Споживання енергії на душу населення в багатій енергоресурсами Норвегії продовжує знижуватися з року в рік.

Набагато ближчий до дому приклад Польщі, мабуть, найбільш доречний для України. Дві сусідні країни мають значний особистий досвід спостереження за спробами Кремля використовувати поставки енергоносіїв як засіб впливу. У зв'язку з ескалацією російської військової агресії проти України в квітні 2014 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск резюмував точку зору Варшави. "Незалежно від того, як буде розвиватися протистояння в Україні, один урок очевидний: надмірна залежність від російських енергоносіїв робить Європу слабкою", - зазначив він.

Росія не раз припиняла поставки газу в Україну в минулому, що справило незабутнє враження на багато країн ЄС, які також відчули на собі цей вплив. Ця вразливість мала далекосяжні політичні наслідки і наслідки для національної безпеки, які Польща цілком справедливо вирішила усунути.

У 2015 році в Свіноуйсьце був відкритий перший польський термінал СПГ, у якого є місце для подальшого розширення. Ще один термінал планується недалеко від Гданська. Важливо відзначити, що ідея двадцятирічної давнини про пряме підключення до норвезького газу зараз втілюється в життя.

Державний секретар Польщі з енергетичної інфраструктури Петро Наїмські недавно підсумував прогрес країни. "Будівництво газопроводу від норвезьких родовищ в Польщі знаходиться на завершальній стадії. Це доповнює реалізацію стратегії диверсифікації джерел і напрямків поставок газу. 1 жовтня 2022 року газ піде з норвезького шельфу в Польщу".

Приклади Польщі, Норвегії та США недвозначно демонструють, чого можна досягти, коли ясність бачення поєднується з послідовністю реалізації. У випадку з Україною постійно змінювана спрямованість газової політики країни підриває зусилля з розробки довгострокових стратегій.

Зрозуміло, що сьогодні нашим головним пріоритетом повинно бути збереження транзиту газу через Україну. Це основа нашої національної безпеки. Україна не може дозволити собі втратити транзит в той час, коли ми стикаємося з серйозним нарощуванням російської військової потужності на кордонах країни.

Ми повинні прагнути до збільшення внутрішнього видобутку природного газу, як це зробили США, при одночасному зниженні углеродоємності нашої економіки за прикладом Норвегії. В сукупності такі заходи можуть перетворити Україну на експортера газу. Однак ми також повинні враховувати ряд стримуючих факторів, таких як час, інвестиційний капітал і проблеми передачі технологій.

У найближчому майбутньому ми повинні прагнути прискорити гармонізацію регулювання і інфраструктурну взаємозв'язок з європейськими сусідами України, щоб домогтися більш високої безпеки поставок газу, що пов'язано з диверсифікацією транзитних маршрутів. Польща продемонструвала можливості подальшої діяльності в цьому відношенні. З огляду на розмір енергетичного ринку України і неперевершені можливості країни зі зберігання газу, тісніша інтеграція буде безпрограшною для ЄС, а також для України.

Наступним кроком буде використання унікальних переваг України, таких як існуюча енергетична інфраструктура, ядерна енергія, вітрова, сонячна та інші поновлювані джерела енергії, щоб стати європейським лідером в області декарбонізірованних газів.

Трансформація енергетики в Україні можлива. Щоб втілити це бачення в життя, ми повинні спочатку визначити його і взяти на себе зобов'язання щодо його послідовної реалізації, незважаючи на виборчі цикли.