Ілон Маск передав Каліфорнії понад тисячу апаратів для штучної вентиляції легень

Новини шоу бізнесу:Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив на брифінгу, що апарати вже прибули до Лос-Анджелеса. Також він назвав зусилля Маска "героїчними".

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск закупив та передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це він повідомив у Twitter.

"У Китаї з'явилася надлишкова пропозиція, тому в п'ятницю ввечері (20 березня – ред.) ми купили 1255 апаратів штучної вентиляції легень ResMed, Philips & Medtronic і доправили їх у Лос-Анджелес. Якщо ви хочете встановити безкоштовний апарат ШВЛ, будь ласка, повідомте нам про це", – написав Маск.

Як повідомлялося, автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 572 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 522 особи одужали і 16 578 людей померли.