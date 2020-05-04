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Том Гарді зіграв Аль Капоне у новому фільмі

Том Гарді зіграв Аль Капоне у новому фільмі
15:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Поки Голлівуд переживає не найкращі часи. Через пандемію коронавірусу чимало новинок кіно довелось відкласти.

Водночас ті режисери, які встигли відзняти кінострічки до карантину, привертають чималу увагу глядачів до своїх робіт. Так, у мережі презентували перший трейлер фільму "Фонзо" (Fonzo), в якому можна ледь впізнати красеня Тома Гарді.

Автором довгоочікуваного байопіку "Фонзо" став Джош Транк. Саме режисер на сторінці твіттер опублікував перший офіційний трейлер до нового фільму, який встиг привернути чималу увагу кіноманів. За словами Джоша Транка, він хотів назвати свою роботу "Капоне", оскільки мова буде йти про знаменитого гангстера. Однак замовники все ж залишили кінострічку з назвою "Фонзо", повідомляє 24 канал.

У центрі сюжету байопіку – історія про останні місяці життя легендарного гангстера Аль Капоне. У 30-х роках минулого століття вся Америка застигала від згадки тільки його імені. Таку репутацію гангстер здобув завдяки своїй безжальності та жорстокості. Однак і на такого кримінального лідера очікувала розплата: правоохоронці таки запроторили Аль Капоне до в'язниці. 

 
 
 
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Capone May 12 Chasing Fonzo

Допис, поширений Tom Hardy (@tomhardy)

Вийшовши на волю, бандит має неврологічні симптоми сифілісу, що змушує його божеволіти. Головний герой насилу відрізняє реальні події від видінь зі свого минулого. Аль Капоне перетворюється з безжального авторитета на старця, який доживає свій вік. Та чи змириться з цим гангстер?

Прем'єра "Фонзо" запланована на 12 травня 2020 року. Кінострічці вже прогнозують чималий успіх у прокаті, адже в ній можна буде побачити таких знаменитих акторів:

  • Лінда Карделліні – Мае Капоне

  • Кетрін Нардуччі – Розі

  • Ноель Фішер – Молодик (Junior)

  • Метт Діллон – Джонні

  • Джек Лауден – Кроуфорд

  • Кайл Маклаклен – Керлок

  • Ал Сапієнца – Ральфі

Головну ж роль отримав неперевершений Том Гарді який дуже змінився для зйомок. 

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Гангстер, Том Харди, Голивуд, Fonzo, Невпізнати, Аль Каполне, Змінився, Головна роль.
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