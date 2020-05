Том Гарді зіграв Аль Капоне у новому фільмі

Водночас ті режисери, які встигли відзняти кінострічки до карантину, привертають чималу увагу глядачів до своїх робіт. Так, у мережі презентували перший трейлер фільму "Фонзо" (Fonzo), в якому можна ледь впізнати красеня Тома Гарді.

Автором довгоочікуваного байопіку "Фонзо" став Джош Транк. Саме режисер на сторінці твіттер опублікував перший офіційний трейлер до нового фільму, який встиг привернути чималу увагу кіноманів. За словами Джоша Транка, він хотів назвати свою роботу "Капоне", оскільки мова буде йти про знаменитого гангстера. Однак замовники все ж залишили кінострічку з назвою "Фонзо", повідомляє 24 канал.

У центрі сюжету байопіку – історія про останні місяці життя легендарного гангстера Аль Капоне. У 30-х роках минулого століття вся Америка застигала від згадки тільки його імені. Таку репутацію гангстер здобув завдяки своїй безжальності та жорстокості. Однак і на такого кримінального лідера очікувала розплата: правоохоронці таки запроторили Аль Капоне до в'язниці.

Вийшовши на волю, бандит має неврологічні симптоми сифілісу, що змушує його божеволіти. Головний герой насилу відрізняє реальні події від видінь зі свого минулого. Аль Капоне перетворюється з безжального авторитета на старця, який доживає свій вік. Та чи змириться з цим гангстер?

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut. ) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6