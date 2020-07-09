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Зірка серіалу "Хор" Ная Рівера зникла безвісти. Її сина знайшли в човні на озері

Зірка серіалу "Хор" Ная Рівера зникла безвісти. Її сина знайшли в човні на озері
20:11 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Зірка американського музичного серіалу Glee ( "Хор" в російському прокаті) Ная Рівера пропала безвісти. Її чотирирічний син був виявлений в човні посеред озера бенкеті на півдні Каліфорнії. Про це повідомляє BBC Росія.

За даними офісу шерифа округу Вентура, 33-річна актриса орендувала понтонний (плоскодонний) човен в середу ввечері. Озеро, де був виявлений її син, знаходиться на північний захід від Лос-Анжелеса.

Пошукова операція тривала протягом ночі і повинна відновитися відразу після світанку.

Офіс шерифа раніше повідомив у "Твіттері", що йдуть пошуки "можливо затонулої" людини. Поліція також розмістила кадри пошукової операції, в якій бере участь вертоліт і водолази. "У мене поки немає всіх даних щодо глибини в тому конкретному місці, де був виявлений човен, і які були зовнішні умови", - сказав телеканалу CBS Los Angeles капітан Ерік Буча, представник офісу шерифа.

Поліція вилучила автомобіль, на якому Ная Рівера і її син приїхали до озера.

 

Що відомо про подію на озері?

Сина Рівери виявили люди, які знаходилися на іншому човні, через три години після того, як актриса орендувала човен, передає телеканал CBS Los Angeles з посиланням на офіс шерифа. Також відомо зі слів хлопчика, що вони з матір'ю разом плавали, але "мама в човен не повернулася".

Офіційний представник офісу шерифа повідомив агентству Франс прес, що дитина була знайдена сплячим, на ньому був рятувальний жилет.

7 липня Рівера розмістила в "Твіттері" свою фотографію з сином і написала: "Тільки ми удвох".

 

Чим відома Ная Рівера?

Кар'єра Рівери в шоу-бізнесі почалася ще в дитинстві, коли вона стала зніматися в телесеріалах і рекламних роликах.

Коли їй було 4 роки, вона зіграла одну з головних ролей в американському ситкомі "Королівська сім'я" і знімалася в багатьох інших шоу.

Однак велика популярність до неї прийшла з роллю Сантани Лопез - одного з основних персонажів серіалу "Хор", який виходив на американському телеканалі Fox з 2009 по 2015 рік. Рівера знімалася в шести сезонах серіалу, в якому розповідається про життя хору під назвою New Directions ( "Новий напрямок").

У 2014 році вона зіграла головну роль у трилері-блокбастері "Дім" і в тому ж році актриса вийшла заміж за актора Райана Дорсі, від якого народила сина. У 2018-му вони розлучилися.

Двоє колег актриси по серіалу "Хор" загинули.

Канадський актор Корі Монтейт, який здобув широку популярність за роль одного з дійових осіб цього серіалу - Фіна Хадсона, помер в 2013 році від передозування наркотиків у віці 31 року. У 2018 році Марк Саллінг - ще один актор, який знімався в цьому серіалі, - наклав на себе руки у віці 35 років. До цього він визнав себе винним в зберіганні дитячої порнографії і очікував вироку.

Ная Рівера зустрічалася якийсь час з Саллінг, однак він не був батьком її дитини.

У 2010-2012 рр. вона тричі входила до списку журналу Maxim "100 найсексуальніших жінок" планети.

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США, Кино, Ная Рівера.

Автор:

Телеграф
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