Зірка серіалу "Хор" Ная Рівера зникла безвісти. Її сина знайшли в човні на озері

За даними офісу шерифа округу Вентура, 33-річна актриса орендувала понтонний (плоскодонний) човен в середу ввечері. Озеро, де був виявлений її син, знаходиться на північний захід від Лос-Анжелеса.

Пошукова операція тривала протягом ночі і повинна відновитися відразу після світанку.

Офіс шерифа раніше повідомив у "Твіттері", що йдуть пошуки "можливо затонулої" людини. Поліція також розмістила кадри пошукової операції, в якій бере участь вертоліт і водолази. "У мене поки немає всіх даних щодо глибини в тому конкретному місці, де був виявлений човен, і які були зовнішні умови", - сказав телеканалу CBS Los Angeles капітан Ерік Буча, представник офісу шерифа.

Поліція вилучила автомобіль, на якому Ная Рівера і її син приїхали до озера.

