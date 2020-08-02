Скачать
Неділя, 02.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
Нападника на Анастасію Лугову відправили за ґрати
Нападника на Анастасію Лугову відправили за ґрати
Кокорін перейшов в "Спартак"
Кокорін перейшов в "Спартак"
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

Помер відомий актор Уїлфорд Брімлі

Помер відомий актор Уїлфорд Брімлі
09:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
.

Американський актор Уїлфорд Брімлі, який зіграв роль доктора Блера у фільмі “Щось” (The Thing, 1982), помер в суботу на 86-му році життя в штаті Юта.

За даними порталу, Брімлі знаходився в лікарняному відділенні інтенсивної терапії і проходив процедуру діалізу. Інформація про причини смерті не наводиться. Представник артиста при цьому розповів порталу, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи вдома. Відзначається, що у актора в 1979 році був діагностований цукровий діабет.

Брімлі народився в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) 27 вересня 1934 року.

У 1985 році Уїлфорд Брімлі успішно виконав роль Бена Лакетта в фантастичному фільмі «Кокон» про групу літніх мешканців будинку престарілих, що вступили в контакт з представниками позаземної цивілізації. Картина, яка зібрала в своєму акторському складі таких зірок минулого як Дон Амічі, Джессіка Тенді і Морін Степлтон, мала великий успіх і удостоїлася двох премій «Оскар». Через три роки вийшло продовження фільму під назвою «Кокон: Повернення», де Уїлфорд Брімлі також втілив на екрані образ старого Бена. У 1990-ті роки однією з найбільш пам'ятних його ролей став Вільям Девашер в трилері Сідні Поллака «Фірма».

У 1979 році у Брімлі діагностували діабет, після чого він серйозно зайнявся лікуванням, ставши при цьому активістом Американської асоціації діабету, яка в 2008 році визнала його почесним членом [8]. У той же час він багато часу приділяв поїздкам по лікарнях, де відвідував хворих на діабет і проводив консультації, з метою освіти пацієнтів про подальше життя з даним захворюванням.

Популярність йому принесла роль Теда Спіндлера у фільмі “Китайський синдром” (The China Syndrome, 1979). Актор також знявся в картині “Без злого умислу” (Absence of Malice, 1981), в екранізації однойменного роману американського письменника Джона Ірвінга “Готель Нью-Гемпшир” (The Hotel New Hampshire, 1984).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Уїлфорд Брімлі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем Іллі 2020: найкращі привітання у віршах та картинках
02 День Іллі 2020: історія та традиції свята
03 Український чемпіон світу Zeus про те, як бути кращим у CS:GO
04 Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу
05 Кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину 2 серпня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З початку доби на Донбасі - &quot;тиша&quot;
З початку доби на Донбасі - "тиша"
В Україну приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ
В Україну приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ
Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся