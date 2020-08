Помер відомий актор Уїлфорд Брімлі

.

Американський актор Уїлфорд Брімлі, який зіграв роль доктора Блера у фільмі “Щось” (The Thing, 1982), помер в суботу на 86-му році життя в штаті Юта.

За даними порталу, Брімлі знаходився в лікарняному відділенні інтенсивної терапії і проходив процедуру діалізу. Інформація про причини смерті не наводиться. Представник артиста при цьому розповів порталу, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи вдома. Відзначається, що у актора в 1979 році був діагностований цукровий діабет.

Брімлі народився в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) 27 вересня 1934 року.

У 1985 році Уїлфорд Брімлі успішно виконав роль Бена Лакетта в фантастичному фільмі «Кокон» про групу літніх мешканців будинку престарілих, що вступили в контакт з представниками позаземної цивілізації. Картина, яка зібрала в своєму акторському складі таких зірок минулого як Дон Амічі, Джессіка Тенді і Морін Степлтон, мала великий успіх і удостоїлася двох премій «Оскар». Через три роки вийшло продовження фільму під назвою «Кокон: Повернення», де Уїлфорд Брімлі також втілив на екрані образ старого Бена. У 1990-ті роки однією з найбільш пам'ятних його ролей став Вільям Девашер в трилері Сідні Поллака «Фірма».

У 1979 році у Брімлі діагностували діабет, після чого він серйозно зайнявся лікуванням, ставши при цьому активістом Американської асоціації діабету, яка в 2008 році визнала його почесним членом [8]. У той же час він багато часу приділяв поїздкам по лікарнях, де відвідував хворих на діабет і проводив консультації, з метою освіти пацієнтів про подальше життя з даним захворюванням.

Популярність йому принесла роль Теда Спіндлера у фільмі “Китайський синдром” (The China Syndrome, 1979). Актор також знявся в картині “Без злого умислу” (Absence of Malice, 1981), в екранізації однойменного роману американського письменника Джона Ірвінга “Готель Нью-Гемпшир” (The Hotel New Hampshire, 1984).