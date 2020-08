Круті танці: Настя Каменських порадувала підписників новим відео

Українська співачка NK поділилася забавним роликом з запальними танцями.

У середу, 19 серпня, Настя Каменських опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram відео, на якому танцює запальний танець.

Співачка одягнена в джинсовий кроп-топ і чорні брюки.

Рухаючись під ритмічну музику, Настя покружляв перед камерою: "In 8/10 cases, moving your body is the best way to cheer up" ( "В 8 з 10 випадків рух тілом - найкращий спосіб підняти настрій").

Думка підписників співачки щодо ролика розділилися: "відписувався ..)) Дівчинка красива .. але кривляння .. жесть ...", "Ну веде себе як дитина, як гидко Дивитися постійно", "Нічого цікавого", "Прекрасна Настя", "Красуня", "Красу нічим не зіпсувати Насті".