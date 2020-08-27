"Ми на самоізоляції": Сергій і Сніжана Бабкіни виявили у себе COVID-19

Харківський музикант і актор Сергій Бабкін, і його дружина Сніжана отримали отримали позитивні тести на COVID-19.
Про це Бабкін повідомив на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.
"Друзі, ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19", - повідомив Сергій.
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Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки , соблюдали дистанцию.. Как всё начиналось. 4 дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1. Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору @doctor.penkov , рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развёрнутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришёл положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто Анализ крови- ещё ждём. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье- главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!!!
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих.
Як повідомлялося раніше, на коронавірус недавно також захворіли актриса "Кварталу 95" Олена Кравець і телеведуча програми новин Марічка Падалко.