"Ми на самоізоляції": Сергій і Сніжана Бабкіни виявили у себе COVID-19

Знаменита українська сім'я Сергій і Сніжана Бабкіни повідомили своїм шанувальникам, що вони заразилися коронавірусною інфекцією.

Харківський музикант і актор Сергій Бабкін, і його дружина Сніжана отримали отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це Бабкін повідомив на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

"Друзі, ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19", - повідомив Сергій.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих.

Як повідомлялося раніше, на коронавірус недавно також захворіли актриса "Кварталу 95" Олена Кравець і телеведуча програми новин Марічка Падалко.