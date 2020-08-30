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Нітрохи не гірше куплених: як приготувати ефірне масло вдома

Нітрохи не гірше куплених: як приготувати ефірне масло вдома
15:57 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
З різних частин рослин готують косметичні масла з натуральним ароматом і цілющими властивостями.

Масла з квітів готують в період їх максимального цвітіння. Пелюстки збирають вранці, після висихання роси. Масла з коренів рослини роблять восени після гарного визрівання сировини. З ароматних, пекучих спецій отримують лікувальні масла.

Дізнайтеся, як зробити аналоги дорогих косметичних продуктів вдома.

Рожеве масло

Пелюстки троянд подрібнюють і поміщають в емальовану ємність, заливають сумішшю води з рафінованим оливковою олією в пропорції 1: 1. Пелюстки повинні покритися рідиною повністю.

Посуд поміщають на невелике вогонь для поступового випарювання. Готовність масла досягається після повного зникнення води. Його живить і омолоджує шкіру обличчя і тіла, підходить для додавання в косметичні продукти.

Використовувати можна не тільки пелюстки троянд, а й квіточки або бутончікі шипшини. Категорично не рекомендується брати троянди, які піддавалися обробці хімікатами.

Імбирне масло

Його використовують для масажів, лікування розтяжок і целюліту, при бронхітах, втирають у хворі суглоби. Масло знеболює, поліпшує травлення, знезаражує, тонізує, прискорює ріст волосся.

Шматочок свіжого кореня імбиру завдовжки 8-10 см потрібно очистити і подрібнити на тертці, помістити в посуд з термостійкого скла і залити склянкою оливкової олії. Нагріваємо на водяній бані протягом години, даємо маслу охолонути і проціджуємо. Переливаємо в стерильну суху пляшку.

Зручно готувати масло в мультиварці, встановивши температуру не вище 70-90 градусів.

Масло з гострого перцю

Таке масло знаходить застосування при болях в суглобах, для прискорення росту волосся і в кулінарії.

Гострий червоний перець потрібно вимити, обсушити і перекрутити на м'ясорубці. При роботі обов'язково захищаємо руки рукавичками. Заливаємо 1 частина перцю 2 частинами рослинного масла. Ми залишаємо в темному місці для настоювання на 7 днів. Озброївшись рукавичками, проціджуємо масло і віджимаємо макуху.

Макуху в подальшому можна використовувати для маринадів, заправок, аджики. Масло - для розтирання суглобів.

Трояндова олія

Універсальне масло з сухих квіток лаванди підходить для догляду за шкірою, зміцнює нігті і волосся, має лікувальні властивості. Воно допомагає боротися з безсонням і головним болем, нормалізує гормональний фон у жінок. Скляну банку заповнюємо свіжими квітами або квітами з гілочками лаванди. Заливаємо будь-яким очищеним рослинним маслом. Щільно закупорюють і поміщаємо в темне місце. Настоюємо 1-2 місяці.

Сухі квіти лаванди заливають оливковою олією в співвідношенні 1: 2. Подрібнюють, збиваючи блендером разом з маслом. Поміщають в посуд з темного скла і відправляють на сонячне вікно. У прохолодну погоду масло раз на добу опускають в ємність з водою, підігрітою до 40 градусів. Настоюють від 1 до 1,5 місяців.

Масло з чорнобривців для хорошого зору

Для приготування масла використовують квітки темного кольору, в яких багато лютеїну. Цей засіб допомагає очам, служить профілактикою катаракти і глаукоми.

Пелюстками чорнобривців заповнюють скляну баночку. Рослинна олія, краще оливкова, злегка підігрівають на водяній бані. Теплим маслом заливають квіти. Після охолодження закупорюють кришкою і настоюють в темному місці тиждень. Приймають по чайній вранці або ввечері. Можна таким маслом заправити ранкову порцію салату.

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Масло, Аромат, Эфирне масло, Рослини, Натуральні.

Автор:

Телеграф
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