Будь драконом: пішла з життя зірка "Ігри престолів" Дайана Рігг

За словами її дочки, актриса померла від раку, діагностованого у березні.

"Останні місяці вона провела в позитивних роздумах про своє незвичайне життя, повне любові, сміху і глибокої гордості за свою професію", - зазначила її дочка - Рейчел Стірлінг.

Інформацію про смерть артистки також підтвердив її агент Саймон Бересфорд.

«З величезною сумом повідомляю, що леді Дайана Рігг померла сьогодні рано вранці. Вона була вдома зі своєю сім'єю, яка просить самоти в цей непростий час, - додав він. - Дайана була іконою театру, кіно і телебачення. Вона була лауреаткою премій BAFTA, «Еммі», «Тоні» і інших, які були вручені їй за роботу на сцені і кіноекрані. Рігг була улюблена і шанована в своїй професії. Її буде дуже не вистачати ».

Дайана Рігг народилася 20 липня 1938 року в британському Донкастері, проте раннє дитинство провела в Індії, де працював її батько. В Англії вона повернулася в вісім років, щоб навчатися в школі-інтернаті.

Рігг почала зніматися в кінці 1960-х років. Популярність їй принесла участь в британському серіалі «Месники». Актриса також знялася в таких стрічках, як "Доктор Хто", "Зло під сонцем", "Король Лір", "Місіс Бредлі", "Розмальована вуаль", "Лікарня", "Дихай заради нас".

Дайана Рігг відома за роллю Трейсі ді Вінченцо у фільмі про Бонда 1969 року "На секретній службі Її Величності" - вона стала першою і єдиною дружиною Джеймса Бонда в "бондіані".

"We are very sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, the legendary stage and screen actress who was much beloved by Bond fans for her memorable performance as Tracy di Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service, the only woman to have married James Bond." pic.twitter.com/nqQCSg35oM

