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Будь драконом: пішла з життя зірка "Ігри престолів" Дайана Рігг

Будь драконом: пішла з життя зірка "Ігри престолів" Дайана Рігг
11:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
10 вересня в віці 82 років пішла з життя відома актриса театру і кіно Дайана Рігг. Про це повідомила її дочка.

За словами її дочки, актриса померла від раку, діагностованого у березні.

"Останні місяці вона провела в позитивних роздумах про своє незвичайне життя, повне любові, сміху і глибокої гордості за свою професію", - зазначила її дочка - Рейчел Стірлінг.

Інформацію про смерть артистки також підтвердив її агент Саймон Бересфорд.

«З величезною сумом повідомляю, що леді Дайана Рігг померла сьогодні рано вранці. Вона була вдома зі своєю сім'єю, яка просить самоти в цей непростий час, - додав він. - Дайана була іконою театру, кіно і телебачення. Вона була лауреаткою премій BAFTA, «Еммі», «Тоні» і інших, які були вручені їй за роботу на сцені і кіноекрані. Рігг була улюблена і шанована в своїй професії. Її буде дуже не вистачати ».

Дайана Рігг народилася 20 липня 1938 року в британському Донкастері, проте раннє дитинство провела в Індії, де працював її батько. В Англії вона повернулася в вісім років, щоб навчатися в школі-інтернаті.

Рігг почала зніматися в кінці 1960-х років. Популярність їй принесла участь в британському серіалі «Месники». Актриса також знялася в таких стрічках, як "Доктор Хто", "Зло під сонцем", "Король Лір", "Місіс Бредлі", "Розмальована вуаль", "Лікарня", "Дихай заради нас".

Дайана Рігг відома за роллю Трейсі ді Вінченцо у фільмі про Бонда 1969 року "На секретній службі Її Величності" - вона стала першою і єдиною дружиною Джеймса Бонда в "бондіані".

 

"Нам дуже сумно чути про кончину Дами Дайани Рігг, легендарної актриси театру і кіно, яку дуже полюбили шанувальники Бонда за її запам'ятовується виконання ролі Трейсі ді Вінченцо в" На секретній службі Її Величності ", єдиної жінки, яка вийшла заміж за Джеймса Бонда. Ми серцем і душею з її сім'єю і друзями в цей сумний час ". Майкл Дж. Вілсон і Барбара Брокколі (продюсери франшизи) ", - йдеться на сторінці франшизи в Тwitter.

А фанати серіалу "Гра престолів" добре запам'ятали актрису в ролі оленів Тіреллі.

 

"Будь драконом. Королівство завжди пам'ятатиме Дайану Рігг", - йдеться в Twitter шоу.

З 1994 року Рігг носила титул кавалерственною дами, який їй подарували за внесок у театральне мистецтво. Відзначимо, що Дайану Рігг можна буде побачити в майбутньому фільмі Едгара Райта "Минулої ночі в Сохо", який вийде в квітні 2021 року.

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Дайана Ригг, Ігри Престолів.

Автор:

Телеграф
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