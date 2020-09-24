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Четвер, 24.09.2020
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Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)

Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)

Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)
16:35 Сьогодні Телеграф
У четвер, 23 вересня, 39-річна Меган Маркл з'явилася в прямому ефірі популярного розважального шоу "Америка шукає таланти".

Меган Маркл записала невелике відеозвернення для одного з учасників американського талант-шоу America's Got Talent ( "Америка шукає таланти"). Дружина принца Гаррі висловила слова підтримки 59-річному виконавцю Арчі Вільямсу, який є тезкою однорічного сина герцогів Сассекському.

Як пише видання Independent, Арчі Вільямс помилково відсидів у в'язниці цілих 36 років за злочин, якого не скоював. Тільки після того, як була доведена невинність Вільямса, він зміг втілити в життя мрію всього життя, а саме виступати на сцені.

На записі, який показали на великому екрані на сцені, Меган Маркл розповіла, що була дуже зворушена важкою і несправедливою долею чоловіка, а також підкреслила, що вона з чоловіком щиро підтримує і вболіває за учасника: "Привіт, Арчі! Я просто хотіла повідомити вам , що ми були так зворушені вашою історією і підтримуємо вас щотижня ".

Для прямого ефіру Маркл воліла вибрати ніжну бежеву сорочку і чорні шкіряні штани. Волосся дружина принца Гаррі зібрала в хвіст, залишивши акуратні пасма попереду. Крім цього, Меган Маркл зробила легкий, лаконічний макіяж.

Перше прослуховування Арчі Уїльямса в проекті America's Got Talent

Тоді 59-річний Вільямс заспівав пісню британського виконавця Елтона Джона Do not Let the Sun Go Down on Me, після якої зіркове журі проекту не змогло приховати сліз. На жаль, чоловік не став переможцем популярного реаліті-шоу Америки.

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"America's got talent", Меган Маркл, Америка шукає таланти, Арчі Вільямс.

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Телеграф
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