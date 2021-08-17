В Одесских школах не хватает книг и оборудования для классных комнат.

В Одессе ученикам местных школ в следующем учебном году не хватит учебников и парт.

Об этом в понедельник, 16 августа, "Vgorode" сообщила глава департамента образования и науки Елена Буйневич.

Таким образом, книги сейчас есть для всех учеников с первого по третий классы, а также с восьмого по одиннадцатый. Что касается учеников пятого — седьмого классов, то им не хватает около 20% книг.

Как говорит Буйневич, средства на учебники берут в государственном бюджете, вот только выделили их не достаточно, и на все комплекты не хватило.

Кроме того, в школах Одессы недостаточное количество школьных парт.

Родителям первоклассников, чьи дети идут в новую украинскую школу, уже сообщили о нехватке парт.

Их еще должны привезти, ведь город получил необходимое финансирование, но поставки задерживаются, поскольку в июле 2021 года в мэрии Одессы не успели закрыть все тендеры.

Таким образом школьные парты приедут приблизительно до конца октября.

Но сейчас известно, что одесские школы вообще могут уйти на дистанционную форму обучения, если карантин снова усилят, поскольку прививку от коронавируса сделало недостаточное количество учителей.

Ранее "Телеграф" сообщал о заявлении в Минздраве, что школы с невакцинированным персоналом смогут работать только в зеленой зоне. Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявил, что недопуск к работе невакцинированных учителей вне закона.