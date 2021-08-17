Укр

Почти два миллиона за ребенка: в Киеве разоблачили схему по торговле детьми

Автор
И. Гамчук
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Автор
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Почти два миллиона за ребенка: в Киеве разоблачили схему по торговле детьми Новость обновлена 17 августа 2021, 13:16
Продажа новорожденных

В киевской клинике обнаружили преступную схему продажи детей в Восточную Азию.

В одной из специализированных клиник Киева незаконно продавали новорожденных под видом суррогатного материнства. Таким образом, как минимум 13 детей вывезли в одну из стран Восточной Азии.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на странице в Facebook.

По его словам, клиника получала по 70 тыс. долларов США (почти 1 млн 870 тыс. грн) за одного ребенка.

"Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет", — пишет Клименко.

Также он говорит, что организовал преступную схему руководитель столичной клиники, которому находили клиентов.

"Для того чтобы получить ребенка, заказчик должен заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", — рассказывает детали схемы Клименко.

Также он сообщает, что трех новорождённых в процессе документирования преступления удалось изъять и передать социальным службам.

Но все же, еще как минимум 13 детей вывезли из Украины преступным способом, говорит глава Нацполиции.

Клименко отметил, что между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань.

Он заявил о необходимости законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства, чтобы полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июля 2021 года сотрудники СБУ разоблачили схему, согласно которой детей, рожденных в Украине, продавали за границу за кругленькую сумму, а некоторые младенцы и вовсе погибали.

Напоминаем о роженице с Днепра, которая скрыла беременность от мужа и хотела поправить финансовое положение.

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