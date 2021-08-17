В сеть попали новые доказательства связей Порошенко с Медведчуком – эксперт

Медведчук встретился с Порошенко в киевском аэропорту

По дороге на роскошный отдых в Хорватию экс-президента Петра Порошенко сопровождал кортеж охранной фирмы "Шторм", совладельцем которой является правая рука Виктора Медведчука — нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. Сам лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук также встретился с Порошенко в аэропорту "Жуляны", сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер.

Всего безопасность Порошенко по пути в аэропорт "Жуляны" обеспечивали более 20 охранников "Шторма" на не менее чем 3 машинах.

"Главное в этой поездке то, что она вновь подтвердила существование деловых и дружеских отношений между Порошенко и Виктором Медведчуком", — написал Шнайдер.

Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом в рамках дела о госизмене, хотел увидеться с Порошенко, а потому лично приехал встречать того по прилету в Украину, считает Шнайдер.

"На фото попала записанная на него машина Mercedes-Benz S500 в сопровождении собственной охраны из "Шторма" под Жулянами 30 июля. Таким образом, связь Медведчук с "Штормом" не вызывает сомнений", — сообщает эксперт.

Что касается отпуска Порошенко, экс-президент отправился в Хорватию. Судя по декларации политика, отпуск обошелся ему в 5,7 миллионов гривен.

На Адриатическом побережье он арендовал 60-метровую яхту "Катина" на 6 кают за 200 тысяч евро. Яхта оборудована лифтом, который соединяет все палубы, тренажерным залом и сауной. На палубе размещены джакузи, зона для загорания и 2 бара.

"Думается, скоро мы опять увидим какой-нибудь дешевенький антикриз от экс-президента: например, очередную раздачу абрикосов и клубники бойцам на фронте. Хотя, конечно, у Порошенко и так понимают – подобные пиар-акции безнадежно подмоченную репутацию политика уже никак не восстановят…", — считает Михаил Шнайдер.