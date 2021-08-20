Байден определился, кого отправит в Украину на саммит "Крымской платформы"

Компанию Грэнхольм составят Кристина Квин и Эндрю Лайт.

Президент США Джо Байден определил состав официальной делегации, которая посетит Киев для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

В сообщении указано, что делегацию возглавит министр экономики США Дженнифер М. Грэнхольм.

Компанию ей составят временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам министерства энергетики Эндрю Лайт.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что от США саммите Крымской платформы будет присутствовать министр транспорта Питер Буттиджедж.

Как известно, ни сам президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис приехать в Украину ко Дню Независимости не смогут.

Всего в саммите "Крымской платформы" будут участвовать представители более 40 разных стран и международных организаций.