Итоги дня 31 августа: Зеленский начал визит в США, американцы покинули Афганистан, Моргенштерн женился
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Вечерний дайджест главных новостей 31 августа.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро вторника, 31 августа, зафиксировали вдвое больше новых случаев коронавируса и смертей от него, по сравнению с показателями предыдущих суток. За сутки было зафиксировано 1356 случаев инфицирования и 51 летальный случай.
Зеленский начал визит в США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.
Президентская встреча пройдет 1 сентября, а до тех пор у Зеленского запланирован ряд других переговоров. В частности, президент поговорил с главой американского аэрокосмического ведомства (NASA) Биллом Нельсоном.
Последний самолет США покинул Афганистан
В ночь на 31 августа последний американский военный покинул Кабул, передав контроль над столичным аэропортом в руки "Талибана".
Как только из международного аэропорта Хамида Карзая улетели все американцы, на его территорию зашли боевики "Талибана". Они заявили, что Афганистан стал "по-настоящему независимым".
Украина сохранила место в топ-5 медального зачета по итогам 7-го дня Паралимпиады в Токио
Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 завершился седьмой соревновательный день, в рамках которого сборная Украины завоевала 13 медалей.
С полный медальным зачетом Паралимпийских игр в Токио можно ознакомиться по ссылке.
Клипы Джамалы исчезли с YouTube
Вот уже как неделю с YouTube-канала украинской певицы Джамалы исчезли все ее новые клипы. По некоторой информации, причиной этого стал конфликт с продюсером.
Рэпер Моргенштерн женится
Скандальный российский рэпер Моргенштерн держит в тайне все, что связано с его свадьбой с Диларой Зинатуллиной. По информации некоторых СМИ, свадьба должна пройти 1-го сентября, однако в сети появляются фотографии теплохода, на котором якобы и должно состояться это событие, с надписью 31-е августа.
На его свадьбе среди прочих была замечена ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая пришла в траурном платье.
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