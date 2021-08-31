Итоги дня 31 августа: Зеленский начал визит в США, американцы покинули Афганистан, Моргенштерн женился

Вечерний дайджест главных новостей 31 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро вторника, 31 августа, зафиксировали вдвое больше новых случаев коронавируса и смертей от него, по сравнению с показателями предыдущих суток. За сутки было зафиксировано 1356 случаев инфицирования и 51 летальный случай.

Зеленский начал визит в США

Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.

Президентская встреча пройдет 1 сентября, а до тех пор у Зеленского запланирован ряд других переговоров. В частности, президент поговорил с главой американского аэрокосмического ведомства (NASA) Биллом Нельсоном.

Последний самолет США покинул Афганистан

США ушли из Афганистана

В ночь на 31 августа последний американский военный покинул Кабул, передав контроль над столичным аэропортом в руки "Талибана".

Как только из международного аэропорта Хамида Карзая улетели все американцы, на его территорию зашли боевики "Талибана". Они заявили, что Афганистан стал "по-настоящему независимым".

Украина сохранила место в топ-5 медального зачета по итогам 7-го дня Паралимпиады в Токио

Паралимпиада

Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 завершился седьмой соревновательный день, в рамках которого сборная Украины завоевала 13 медалей.

С полный медальным зачетом Паралимпийских игр в Токио можно ознакомиться по ссылке.

Клипы Джамалы исчезли с YouTube

Джамала

Вот уже как неделю с YouTube-канала украинской певицы Джамалы исчезли все ее новые клипы. По некоторой информации, причиной этого стал конфликт с продюсером.

Рэпер Моргенштерн женится

Моргенштерн

Скандальный российский рэпер Моргенштерн держит в тайне все, что связано с его свадьбой с Диларой Зинатуллиной. По информации некоторых СМИ, свадьба должна пройти 1-го сентября, однако в сети появляются фотографии теплохода, на котором якобы и должно состояться это событие, с надписью 31-е августа.

На его свадьбе среди прочих была замечена ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая пришла в траурном платье.