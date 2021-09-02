Четыре обстрела и раненный боец ВСУ: вечерняя сводка ООС на Донбассе
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Состояние раненого солдата удовлетворительное
На Донбассе в четверг, 2 августа, российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня — в результате один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом 2 августа сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.
По данным сводки, пострадавший солдат сейчас находится в медицинском учреждении. Его состояние здоровья удовлетворительное.
За неполные сутки 2 августа российские наемники дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, и это только неподалеку Золотого-3. Стреляли россияне из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, они использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Еще один обстрел украинских позиций российские боевики совершили в районе Новомихайловки. Они стреляли из минометов 120-го калибра.
Также россияне нарушили "режим тишины" возле Красногоровки, где применили артиллерию калибра 100-мм.
Кроме того, 2 августа на Донбассе пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.
Украинская сторона Совместного центра по контролю вопросов прекращения огня уже сообщила представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушениях со стороны России.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа в Авдеевке Донецкой области российские наемники мощно обстреляли город и позиции ВСУ. Очевидцы заявили, что такого уже давно не было — до жителей доносились не только звуки взрывов, но и свист снарядов и дребезжание стекол.
Также мы писали, что 27 августа в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий — немного позже, 30 августа, еще один украинец погиб и один был ранен.
Напоминаем, что депутат от Луганской области Виктория Гриб вместе с депутатом "Слуги народа" Сергеем Сивохо предложили план реинтеграции Донбасса.
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