Укр

Четыре обстрела и раненный боец ВСУ: вечерняя сводка ООС на Донбассе

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Российские боевики продолжают обстреливать украинские позиции Новость обновлена 02 сентября 2021, 20:49
Российские боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Состояние раненого солдата удовлетворительное

На Донбассе в четверг, 2 августа, российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня — в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом 2 августа сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.

По данным сводки, пострадавший солдат сейчас находится в медицинском учреждении. Его состояние здоровья удовлетворительное.

За неполные сутки 2 августа российские наемники дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, и это только неподалеку Золотого-3. Стреляли россияне из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, они использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Еще один обстрел украинских позиций российские боевики совершили в районе Новомихайловки. Они стреляли из минометов 120-го калибра.

Также россияне нарушили "режим тишины" возле Красногоровки, где применили артиллерию калибра 100-мм.

Кроме того, 2 августа на Донбассе пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

Украинская сторона Совместного центра по контролю вопросов прекращения огня уже сообщила представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушениях со стороны России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа в Авдеевке Донецкой области российские наемники мощно обстреляли город и позиции ВСУ. Очевидцы заявили, что такого уже давно не было — до жителей доносились не только звуки взрывов, но и свист снарядов и дребезжание стекол.

Также мы писали, что 27 августа в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий — немного позже, 30 августа, еще один украинец погиб и один был ранен.

Напоминаем, что депутат от Луганской области Виктория Гриб вместе с депутатом "Слуги народа" Сергеем Сивохо предложили план реинтеграции Донбасса.

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