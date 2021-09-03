Сразу 10 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира: инфографика
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Украинские университеты не пробились в ТОП-500 мирового рейтинга.
Украинские высшие учебные заведения регулярно попадают в мировые рейтинги лучших вузов. Так, сразу десятка университетов из разных городов Украины заняли свои места в World University Rankings 2022.
Перечень опубликовали на сайте журнала Times Higher Education.
"Телеграф" подготовил инфографику с перечнем лучших вузов Украины по версии британского издания.
В список украинских вузов рейтинга попали университеты из Сум, Львова, Харькова, Днепра, Черновцов и Киева.
Отметим, что первые три позиции заняли престижные вузы из Великобритании и США — Оксфорд, Калифорнийский технологический институт и Гарвард.
Рейтинг заведений высшей школы Times Higher Education 2022 включает в себя университеты из почти сотни стран и территорий и насчитывает более 1600 вузов. Он строится на основе 13 показателей эффективности по четырем направлениям: преподавание, исследования, международные перспективы и передача знаний.
В предыдущем рейтинге вузов на 2022 год, который публиковала консалтинговая компания из Великобритании расположение украинских вузов в рейтинге было другим. Тогда в ТОП среди отечественных учебных заведений вырвался Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, тогда как в перечне от Times Higher Education лидирует государственный университет Сум.
В мировой рейтинг вузов попали и те университеты, которые традиционно пользуются популярностью у украинских выпускников, в частности Львовская политехника и КНУ имени Тараса Шевченко.
Ранее "Телеграф" писал, куда чаще всего подавали заявления абитуриенты в 2021 году.
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