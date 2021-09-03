Вечер пятницы без доставки: в Киеве страйкуют курьеры Bolt Food

Курьерам доставки еды Bolt Food снизили выплаты практически вдвое и они организовали протест.

Участники забастовки выходят из приложения и отказываются доставлять еду. В рамках протеста ежедневно после 14:00 они будут прекращать работу, чтобы обратить на свои нужды внимание компании.

Про страйк курьеры объявили в своей группе в Телеграм. Там же они озвучили основные требования:

возвращение бонусов (премирования)

определение нижнего порога заработка за заказ (коэффициент)

оплата курьеру ожидания, при неготовности ресторана выдать заказ или перенаправление на другой

облегчение регистрации мопедов

страхование жизни от компании

обеспечение комфортного места для ожидания заказов.

Протестные движения внутри сферы курьерской доставки начались еще в середине августа, но вышли на новый уровень в сентябре, поскольку компания не пошла навстречу требованиям.

Началом страйка послужило то, что выплаты уменьшились на 50% при тех же рисках и амортизации. Курьер Артем утверждает, что работать стало менее выгодно:

"Каждый день ямы, всегда есть потребность ремонтироваться, заменять некоторые детали. Если пострадаешь сам — должна быть определенная подушка, чтобы не остаться голодным хотя бы на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня", курьер рассказывает, что за семь дней рабочей недели "наматывает" около тысячи километров, а на велосипеде проводит 8-10 часов.

Общественная организация "Трудовые инициативы" поддерживает курьеров и помогла с созданием специальных стикеров.

Наклейка о страйке курьеров

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