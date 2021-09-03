Вечер пятницы без доставки: в Киеве страйкуют курьеры Bolt Food
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Курьерам доставки еды Bolt Food снизили выплаты практически вдвое и они организовали протест.
Участники забастовки выходят из приложения и отказываются доставлять еду. В рамках протеста ежедневно после 14:00 они будут прекращать работу, чтобы обратить на свои нужды внимание компании.
Про страйк курьеры объявили в своей группе в Телеграм. Там же они озвучили основные требования:
- возвращение бонусов (премирования)
- определение нижнего порога заработка за заказ (коэффициент)
- оплата курьеру ожидания, при неготовности ресторана выдать заказ или перенаправление на другой
- облегчение регистрации мопедов
- страхование жизни от компании
- обеспечение комфортного места для ожидания заказов.
Протестные движения внутри сферы курьерской доставки начались еще в середине августа, но вышли на новый уровень в сентябре, поскольку компания не пошла навстречу требованиям.
Началом страйка послужило то, что выплаты уменьшились на 50% при тех же рисках и амортизации. Курьер Артем утверждает, что работать стало менее выгодно:
"Каждый день ямы, всегда есть потребность ремонтироваться, заменять некоторые детали. Если пострадаешь сам — должна быть определенная подушка, чтобы не остаться голодным хотя бы на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня", курьер рассказывает, что за семь дней рабочей недели "наматывает" около тысячи километров, а на велосипеде проводит 8-10 часов.
Общественная организация "Трудовые инициативы" поддерживает курьеров и помогла с созданием специальных стикеров.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошел протест сотрудников средств массовой информации после нападения на фотографа Александра Кужельного.
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