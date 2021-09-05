В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить арестованных соратников: пришлось перекрывать центр города (эксклюзивные фото)
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В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить Кухарчука.
В воскресенье, 5 сентября, представители "Национального корпуса" вышли на марш "Свободу политзаключенным" по улицам Черкасс.
Фотографиями с места событий поделился корреспондент "Телеграфа".
Демонстранты потребовали освободить главу черкасской ячейки организации Дмитрия Кухарчука. Из-за этого пришлось перекрывать центр города.
На акции присутствовало большое число сотрудников Нацполиции.
Как сообщалось ранее, 31 августа суд в Киеве отправил под арест на два месяца Кухарчука и ветерана "Азова" Олега Довбиша.
Им подозревают в том, что во время акции протеста в Киеве, которая прошла 14 августа, они ударили полицейского. Сами фигуранты дела свою вину отрицают.
В частности, по словам Довбиша, он работал в полиции и не стал бы применять физическую силу против своих коллег. Кухарчук же подтвердил, что выступал с речью на митинге, но утверждает, что никого не бил.
Кухарчук также назвал это дело заказным и обвинил Офис президента в преследовании.
Адвокаты отмечают, что на фото и видео, приложенных к материалам следствия, невозможно установить личности участников столкновений, кроме того они заявили о давлении на суд со стороны следователей.
Кухарчуку и Довбишу грозит до семи лет тюремного заключения.
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