В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить арестованных соратников: пришлось перекрывать центр города (эксклюзивные фото)

В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить Кухарчука.

В воскресенье, 5 сентября, представители "Национального корпуса" вышли на марш "Свободу политзаключенным" по улицам Черкасс.

Фотографиями с места событий поделился корреспондент "Телеграфа".

Демонстранты потребовали освободить главу черкасской ячейки организации Дмитрия Кухарчука. Из-за этого пришлось перекрывать центр города.

На акции присутствовало большое число сотрудников Нацполиции.

Как сообщалось ранее, 31 августа суд в Киеве отправил под арест на два месяца Кухарчука и ветерана "Азова" Олега Довбиша.

Им подозревают в том, что во время акции протеста в Киеве, которая прошла 14 августа, они ударили полицейского. Сами фигуранты дела свою вину отрицают.

В частности, по словам Довбиша, он работал в полиции и не стал бы применять физическую силу против своих коллег. Кухарчук же подтвердил, что выступал с речью на митинге, но утверждает, что никого не бил.

Кухарчук также назвал это дело заказным и обвинил Офис президента в преследовании.

Адвокаты отмечают, что на фото и видео, приложенных к материалам следствия, невозможно установить личности участников столкновений, кроме того они заявили о давлении на суд со стороны следователей.

Кухарчуку и Довбишу грозит до семи лет тюремного заключения.