Укр

В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить арестованных соратников: пришлось перекрывать центр города (эксклюзивные фото)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
"Нацкорпус" в Черкассах Новость обновлена 05 сентября 2021, 18:03
"Нацкорпус" в Черкассах

В Черкассах "Нацкорпус" потребовал освободить Кухарчука.

В воскресенье, 5 сентября, представители "Национального корпуса" вышли на марш "Свободу политзаключенным" по улицам Черкасс.

Фотографиями с места событий поделился корреспондент "Телеграфа".

Демонстранты потребовали освободить главу черкасской ячейки организации Дмитрия Кухарчука. Из-за этого пришлось перекрывать центр города.

На акции присутствовало большое число сотрудников Нацполиции.

Как сообщалось ранее, 31 августа суд в Киеве отправил под арест на два месяца Кухарчука и ветерана "Азова" Олега Довбиша.

Им подозревают в том, что во время акции протеста в Киеве, которая прошла 14 августа, они ударили полицейского. Сами фигуранты дела свою вину отрицают.

В частности, по словам Довбиша, он работал в полиции и не стал бы применять физическую силу против своих коллег. Кухарчук же подтвердил, что выступал с речью на митинге, но утверждает, что никого не бил.

Кухарчук также назвал это дело заказным и обвинил Офис президента в преследовании.

Адвокаты отмечают, что на фото и видео, приложенных к материалам следствия, невозможно установить личности участников столкновений, кроме того они заявили о давлении на суд со стороны следователей.

Кухарчуку и Довбишу грозит до семи лет тюремного заключения.

Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Спорт
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Всеукраинский марш за животных — 2021 в Киеве
Марш защитников животных собрал несколько тысяч человек в центре Киева и других городах (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
США заинтересованы в помощи Украине после провала в Афганистане, но Путину это сильно не понравится
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ захотел заехать в Москву на танке: росСМИ уже кипят (видео)
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности