Количество госпитализаций стабильно высокое: статистика коронавируса за сутки

Летальных случаев за сутки было 18

По состоянию на утро понедельника, 5 сентября, в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавируса. В числе больных 62 ребенка и 8 медработников. При этом уровень госпитализаций несколько дней подряд превышает показатель в 600 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за минувшие сутки в больницу с коронавирусом попали 635 человек. Это несколько ниже показателей по состоянию на 5 сентября (899 госпитализаций) и 4 сентября (824 госпитализации), однако прирост новых больных в эти дни почти достигал 1,5 тысячи случаев.

В течение воскресенья также зафиксировали 18 летальных случаев и 457 выздоровлений.

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 298 307 человек;

выздоровели — 2 213 177 человек;

летальных случаев — 54001.

По данным Минздрава, за последние сутки прививки от коронавируса получили 41 787 человек. Из них наибольшее количество прививали вакциной Moderna. Количество вакцинированных за весь период вакцинации (с 24 февраля 2021 по 6 сентября 2021) — 5 581 418 человек.

данные Минздрава

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получила 60 000 флаконов инновационных препаратов от коронавируса. Их прислали в качестве гуманитарной помощи от США.