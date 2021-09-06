Укр

Итоги дня 6 сентября: "Талибан" захватил последнюю провинцию Афганистана, Бельмондо умер

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные новости 6 сентября Новость обновлена 06 сентября 2021, 20:44
Главные новости 6 сентября

Вечерний дайджест главных событий 6 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 5 сентября, в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавируса.

Талибы захватили последнюю провинцию в Афганистане

"Талибан"
"Талибан"

Боевики "Талибана", которые еще 15 августа захватили власть в Афганистане, взяли под свой контроль провинцию Панджшер — последнюю территорию, которая держала оборону.

В больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, над которым могла издеваться его бабушка

Дом, в котором живет бабушка мальчика
Дом, в котором живет бабушка мальчика

После двух недель борьбы за жизнь в больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, которого в обморочном состоянии и с многочисленными ранениями забрали со двора его бабушки. Ребенок все это время находился в терминальной коме и умер, не приходя в сознание.

Съезд "Слуги народа"

Слуга народа
Слуга народа

"Слуги народа" в понедельник проводят собрание, на котором, как ожидается, будет принят ряд кадровых решений.

"Телеграф" подготовил большой материал, в котором выяснил, кто из министров может покинуть свой пост в ближайшее время.

Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Великому артисту было 88 лет.

Отметим, что в 2001 году Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт, однако после 7-летнего перерыва вернулся к съемкам в кино. Актерскую карьеру француз завершил в 2015 году.

Илон Маск встретился с членами семьи украинского ученого-ракетостроителя Сергея Королева

Илон Маск
Илон Маск

Андрей и Павел Королевы, внук и правнук известного украинского ученого в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева, встретились с изобретателем Илоном Маском.

Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
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