Итоги дня 6 сентября: "Талибан" захватил последнюю провинцию Афганистана, Бельмондо умер
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Вечерний дайджест главных событий 6 сентября.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро понедельника, 5 сентября, в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавируса.
Талибы захватили последнюю провинцию в Афганистане
Боевики "Талибана", которые еще 15 августа захватили власть в Афганистане, взяли под свой контроль провинцию Панджшер — последнюю территорию, которая держала оборону.
В больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, над которым могла издеваться его бабушка
После двух недель борьбы за жизнь в больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, которого в обморочном состоянии и с многочисленными ранениями забрали со двора его бабушки. Ребенок все это время находился в терминальной коме и умер, не приходя в сознание.
Съезд "Слуги народа"
"Слуги народа" в понедельник проводят собрание, на котором, как ожидается, будет принят ряд кадровых решений.
"Телеграф" подготовил большой материал, в котором выяснил, кто из министров может покинуть свой пост в ближайшее время.
Умер актёр Жан-Поль Бельмондо
Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Великому артисту было 88 лет.
Отметим, что в 2001 году Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт, однако после 7-летнего перерыва вернулся к съемкам в кино. Актерскую карьеру француз завершил в 2015 году.
Илон Маск встретился с членами семьи украинского ученого-ракетостроителя Сергея Королева
Андрей и Павел Королевы, внук и правнук известного украинского ученого в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева, встретились с изобретателем Илоном Маском.
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