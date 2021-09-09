Милованов призвал украинцев равняться на миллиардера и копить на облигации - сеть в гневе

Обеспечить пенсионное будущее он предложил покупая ОВГЗ

Вслед за министром финансов Украины Сергеем Марченко самостоятельно собирать деньги себе на пенсию посоветовал бывший глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Он заявил об этом в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-чиновник сказал, что за время независимости люди должны были понять, что рассчитывать стоит только на самих себя и несмотря на то, что государство должно стать лучше этот процесс может затянуться. Причина в демографии. Поэтому, чтобы иметь пенсионные накопления их нужно делать самостоятельно — откладывая от трех до пяти процентов доходов.

В сети уже прокомментировали очередной "зашквар". В своей речи Милованов посоветовал украинцам равняться на миллиардера Уоррена Баффета, который смог приумножить свой немаленький капитал. Пользователи уже прокомментировали уровень финансовой грамотности Милованова, который советует откладывать по 5% в год для покупки облигаций.

Пост в Facebook о словах Милованова

Отметим, что стоимость одной облигации в Украине — около 1150 грн, а годовой доход с нее — приблизительно 100 грн. Таким образом, чтобы обеспечить себе пенсию хотя бы в 5 тыс грн в месяц необходимо иметь минимум 618 облигаций. Их стоимость превысит 700 тыс грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в следующем году в Украине планируют повышать пенсии.