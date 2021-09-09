Милованов призвал украинцев равняться на миллиардера и копить на облигации - сеть в гневе
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Обеспечить пенсионное будущее он предложил покупая ОВГЗ
Вслед за министром финансов Украины Сергеем Марченко самостоятельно собирать деньги себе на пенсию посоветовал бывший глава Минэкономики Тимофей Милованов.
Он заявил об этом в эфире телеканала "Украина 24".
Экс-чиновник сказал, что за время независимости люди должны были понять, что рассчитывать стоит только на самих себя и несмотря на то, что государство должно стать лучше этот процесс может затянуться. Причина в демографии. Поэтому, чтобы иметь пенсионные накопления их нужно делать самостоятельно — откладывая от трех до пяти процентов доходов.
В сети уже прокомментировали очередной "зашквар". В своей речи Милованов посоветовал украинцам равняться на миллиардера Уоррена Баффета, который смог приумножить свой немаленький капитал. Пользователи уже прокомментировали уровень финансовой грамотности Милованова, который советует откладывать по 5% в год для покупки облигаций.
Отметим, что стоимость одной облигации в Украине — около 1150 грн, а годовой доход с нее — приблизительно 100 грн. Таким образом, чтобы обеспечить себе пенсию хотя бы в 5 тыс грн в месяц необходимо иметь минимум 618 облигаций. Их стоимость превысит 700 тыс грн.
Ранее "Телеграф" писал, что в следующем году в Украине планируют повышать пенсии.
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