На закупках ноутбуков для учителей хотели украсть 300 миллионов : как "работала" схема

Общий объем выделенной суммы на закупку ноутбуков составляет 980 млн грн.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины раскрыли механизм "откатов" при закупке около 60 тысяч ноутбуков в соответствии с правительственной программой "Ноутбук — каждому учителю".

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает совместный брифинг СБУ, Минцифры и Министерства образования.

Как рассказывает и.о. начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, злоумышленники выдавали себя за уполномоченных руководителей Минцифр и пытались договориться с участниками ИТ-рынка. Если бы аферу удалось реализовать, то преступники получили бы примерно 300 млн гривен, то есть 30% "откатов" от субвенции.

СБУшники сообщили о преступной схеме Министерствам цифровой трансформации и образования, которые занимаются субвенцией. Кроме того, работники правоохранительных органов передали информацию около 30 ИТ компаниям, которые являются участниками рынка.

Сейчас в Службе безопасности не сообщают количество участников аферы, говоря, что проверка еще продолжается.

Глава Министерства цифровой технологии заверил, что все заключенные договора будут проверяться, а субвенция продолжает действовать. Также он предостерег участников ИТ-рынка, чтобы они не передавали никому средства.

Напоминаем, что заявление Министерств цифровой трансформации и образования появилось в июле 2021 года. Тогда речь шла о планах закупки 60 тыс. ноутбуков для учителей до конца этого года. Прежде всего стояла задача обеспечить технологиями учреждения общего и среднего образования, где учится не менее 250 учеников.

Общий объем выделенной суммы на закупку ноутбуков составляет 980 млн грн.

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