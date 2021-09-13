Итоги дня 13 сентября: ключевая реформа заблокирована, данные всех украинцев в сети, запрет Моргенштерна

Вечерний дайджест главных новостей 13 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро понедельника, 13 сентября, зафиксировали 1205 новых инфицированных коронавирусом. При этом уровень госпитализаций за минувшие сутки превысил количество выздоровевших.

Вместе с тем появилась информация, что более половины украинцев по разным причинам не хотят вакцинироваться от коронавируса.

В сеть слили данные обо всех украинцах

В сеть слили данные обо всех украинцах

Хакеры слили в сеть объемную базу данных с личной информацией о жителях Украины. В ней по оценкам может находиться около 53 миллиона записей.

В Украине не выполнили ключевые пункты судебной реформы

Суд

Совет судей заблокировал запуск этического совета в Украине, без чего страну не примут ни в НАТО, ни в ЕС.

Из-за сегодняшнего провала судебной реформы президент Украины Владимир Зеленский созвал у себя председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов стран "Большой семерки".

Украина планирует закупить еще 24 турецких беспилотника Bayraktar

Bayraktar

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил журналистам, что Украина планирует закупить боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в 2021-2022 годах.

В СБУ поставили точку в вопросе с гастролями Моргенштерна

Моргенштерн

Планы Моргенштерна по посещению Украины могут накрыться в связи с новой экспертизой СБУ, согласно которой творчество россиянина "пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах".

Названы лауреаты MTV Video Music Awards

Lil Nas X

В воскресенье, 12 сентября, прошла ежегодная церемония награждения премии за создание музыкальных видео. Мероприятие проходило в Нью-Йорке.