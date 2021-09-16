В Украине впервые с мая зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
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Украина готовится к "желтой зоне".
В Украине за минувшие сутки среды зафиксировали 5744 новых случаев коронавируса, это на более чем тысячу случаев больше чем накануне.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Растет количество детской заболеваемости — за 15 сентября выявили 629 случаев COVID-19 у детей, 95 инфицирований пришлось на медперсонал.
Согласно статистике СНБО подобный уровень заболеваемости в последний раз фиксировали 15 мая.
Согласно данным Минздрава за 15 сентября:
- госпитализировали — 1507 человек
- летальных случаев — 101
- выздоровели — 1499 человек.
С лидерских позиций по заболеваемости столицу сместили. В ТОП вышла Львовская область — здесь за последние сутки подтвердили 552 случая коронавируса. На втором месте по уровню заболеваемости Харьковская область, там зафиксировали 498 случаев. Замыкает тройку антилидеров Днепропетровская — 415 новых заболевших. В пятерку вошли также Киев и Одесская область с 362 и 347 случаев соответственно.
Наименьшее количество новых случаев коронавируса фиксируют в Кировоградской (40) и Закарпатской (54) областях.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина в ближайшее время может войти в "желтую зону" из-за уровня заболеваемости ковидом, который растет во всех областях. Для тех, кто вакцинирован — будут привилегии.
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