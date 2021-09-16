В Украине впервые с мая зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

Украина готовится к "желтой зоне".

В Украине за минувшие сутки среды зафиксировали 5744 новых случаев коронавируса, это на более чем тысячу случаев больше чем накануне.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Растет количество детской заболеваемости — за 15 сентября выявили 629 случаев COVID-19 у детей, 95 инфицирований пришлось на медперсонал.

Согласно статистике СНБО подобный уровень заболеваемости в последний раз фиксировали 15 мая.

Статистика коронавируса в Украине - сравнение

Согласно данным Минздрава за 15 сентября:

госпитализировали — 1507 человек

летальных случаев — 101

выздоровели — 1499 человек.

С лидерских позиций по заболеваемости столицу сместили. В ТОП вышла Львовская область — здесь за последние сутки подтвердили 552 случая коронавируса. На втором месте по уровню заболеваемости Харьковская область, там зафиксировали 498 случаев. Замыкает тройку антилидеров Днепропетровская — 415 новых заболевших. В пятерку вошли также Киев и Одесская область с 362 и 347 случаев соответственно.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса фиксируют в Кировоградской (40) и Закарпатской (54) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в ближайшее время может войти в "желтую зону" из-за уровня заболеваемости ковидом, который растет во всех областях. Для тех, кто вакцинирован — будут привилегии.