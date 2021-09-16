Укр

Итоги дня 16 сентября: взрыв в Карпатах, смерть школьницы в Полтаве, военная миссия ЕС в Украине

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
24
Главные новости дня Новость обновлена 16 сентября 2021, 20:58
Главные новости дня

Вечерний дайджест главных событий 16 сентября

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 16 сентября
Коронавирус в Украине 16 сентября

В Украине по состоянию на утро четверга, 16 сентября, впервые с мая месяца зафиксировали 5744 новых случаев коронавируса. Кроме того, увеличилось количество детской заболеваемости — за 15 сентября обнаружили 629 случаев COVID-19 у детей, 95 заражений пришлось на медперсонал. Подобный уровень заболеваемости в последний раз фиксировали 15 мая.

Взрыв в Карпатах

В Карпатах взорвался костер — два человека погибли
В Карпатах взорвался костер — два человека погибли

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 16 сентября, сообщила, что в Карпатах в результате взрыва костра погибли два человека, а еще четверо пострадали. Взрыв произошел в долине "Берды", где отдыхала группа из 12 туристов, среди которых двое детей.

Позже стало известно, что трое из четырех пострадавших находятся в критическом состоянии. Дети не пострадали

Смерть школьницы в Полтаве

В Полтаве в реанимации умерла 10-летняя школьница
В Полтаве в реанимации умерла 10-летняя школьница

В Полтавском лицее №33 урок физкультуры завершился трагически для 10-летней школьницы — девочка потеряла сознание, после чего ее госпитализировали в реанимацию, где она скончалась не приходя в сознание. В школе сообщили, что у ребенка не было противопоказаний к занятиям физкультурой. Во время того, как ей стало плохо, она участвовала в тренировке на футбольную тему — дети обводили мяч вокруг фишек.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Вероятность вторжения РФ в Украину через Беларусь

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович оценил возможность вторжения армии РФ с территории Беларуси. По его мнению, вероятность есть, но небольшая, ведь Лукашенко все же пока имеет "определенную независимость". А подтверждает это то, что Беларусь пока официально не признала Крым российским.

Военно-консультативная миссия ЕС в Украине

В Украине может появиться военно-консультативная миссия ЕС
В Украине может появиться военно-консультативная миссия ЕС

В Украине в ближайшее время может появиться военно-консультативная и обучающая миссия Европейского союза. Варианты ее создания в четверг, 16 сентября, должны рассмотреть послы стран ЕС. Сотрудники миссии будут консультировать Минобороны Украины и Генштаб по поводу "реформирования профессионального военного образования".

Украинская блогерша после признаний в любви в РФ подала в суд на офицера ВСУ

Таисия Маламан/Онацкая
Таисия Маламан/Онацкая

После того, как блогера из Киева под ником @di.rubens сняла видео с признанием в любви к России, ее раскритиковали в сети. Однако, девушка решила "отмыть" свою репутацию и подала иск в суд на офицера Генерального штаба ВСУ Анатолия Штефана, который как раз и "расшевелил" этот скандал. Блогер требует признать видео, в котором она признается в любви к России, сфальсифицированным.

Джамала купила земельный участок рядом с Монатиком и Дорофеевой

Джамала
Джамала

Украинская певица Джамала приобрела огромный и дорогой земельный участок под Киевом. Исполнительница будет жить по соседству с Надеждой Дорофеевой и Владимиром Дантесом, Дмитрием Монатиком и Еленой Шоптенко в селе Крюковщина.

Известного российского режиссера ввели в кому

Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев

Известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, фильм которого — "Левиафан" признали лучшим на Лондонском кинофестивале, находится в искусственной коме. Причиной этого стали последствия коронавируса.

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