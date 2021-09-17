Корпоратив на миллион: "Укртрансгаз" устроил гулянку, позабыв о своих миллиардных убытках (видео)

Директор компании Сергей Перелома отказался называть сумму, потраченную на празднование.

В Государственном акционерном обществе "Укртрансгаз" на проведение корпоратива в честь Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности потратили 1 млн грн. Стоит отметить, что в прошлом году в компании заявили об убытках на сумму свыше 2,5 млрд грн.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает программа "ШУСТРОВА LIVE", журналисты которой посетили мероприятие.

На вечеринке, которая прошла 10 сентября на элитной базе отдыха под Киевом, было 200 сотрудников "Укртрансгаза".

Известно, что эта база является одной из самых дорогих среди других.

"На закрытой территории — несколько минигостиниц, спа-комплекс, рестораны, 6 банкетных залов, 5 открытых террас и спорт-зона", — рассказывают журналисты.

За самый дешевый номер в таком комплексе нужно заплатить как минимум 5 тыс. гривен в сутки, а средний чек обеда в ресторане составит примерно 3 тыс. грн.

"Укртрансгаз" взял в аренду зал для банкета, который имеет открытую террасу и декоративные бассейны. Стоимость только зала составила 35 тыс. грн. Еще примерно полмиллиона гривен ушло на еду и напитки для работников компании.

Кроме того, во время празднования выступил украинский певец Арсен Мирзоян, у которого стоимость одного часа концерта составляет 5,5 тыс. долларов США, как рассказала его директор.

Еще более 100 тыс. грн ушло на ведущего корпоратива, каким был Петр Мага.

Таким образом, общая стоимость проведенного праздника составила примерно 1 млн грн.

Согласно закону Украины государственные компании должны официально проводить любые закупки и тратить на это средства. "Укртрансгаз" этого не сделал и никаких тендеров не было проведено.

Журналисты, побывавшие на корпоративе предполагают, что средства на празднование взяли с суммы, предусмотренной для оздоровления работников.

Генеральный директор Укртрансгаза Сергей Перелома не стал отвечать журналистам на вопрос относительно источника оплаты корпоратива и его стоимости. Он, огородившись охранниками, покинул празднование.

В компании ответили, что профсоюзная организация помогла работникам общества самостоятельно оплатить корпоратив.

Напоминаем, что место директора Укртрансгаза Перелома занял в августе прошлого года. Чуть больше, чем через два месяца там состоялась громкая афера с передачи мошенникам 305 млн куб м. государственного топлива, стоимость которого составляет более 2 млрд грн. Причиной этого стало мировое соглашение, подписанное компанией под руководством Сергея Переломы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам директора "Укртрансгаза" Переломы, страна имеет потенциал, чтобы стать для Европы газовым щитом.