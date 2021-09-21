Вся Украина переходит в "желтую" зону: как будет работать транспорт с 23 сентября

Работа общественного транспорта с четверга не изменится.

Введение в Украине "желтой зоны" карантина с 23 сентября не отразится негативно на работе транспорта. Согласно правилам карантинных ограничений для каждой зоны, сокращений в работе наземного транспорта и метро планируется.

Сохраняется обязательное условие носить маску в транспорте.

Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения:

на мероприятиях не больше одного человека на 4 кв.м.

в спорзалах не больше одного человека на 10 кв.м.

в культурных учреждениях — залы должны быть полны наполовину

школы закроют на карантин, если 80% педагогов не успели вакцинироваться хотя бы один раз.

Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну более месяца — открыли регистрацию на получение специальных пропусков для метро, автобусов и наземного электротранспорта с 10 августа. Они будут персонализированными и только для работников критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, требования не коснутся несовершеннолетних, для которых вакцинация — вопрос медицинской уместности.