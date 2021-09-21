Укр

Вся Украина переходит в "желтую" зону: как будет работать транспорт с 23 сентября

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Соблюдение мер безопасности в метро Новость обновлена 21 сентября 2021, 14:40
Соблюдение мер безопасности в метро

Работа общественного транспорта с четверга не изменится.

Введение в Украине "желтой зоны" карантина с 23 сентября не отразится негативно на работе транспорта. Согласно правилам карантинных ограничений для каждой зоны, сокращений в работе наземного транспорта и метро планируется.

Сохраняется обязательное условие носить маску в транспорте.

Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения:

  • на мероприятиях не больше одного человека на 4 кв.м.
  • в спорзалах не больше одного человека на 10 кв.м.
  • в культурных учреждениях — залы должны быть полны наполовину
  • школы закроют на карантин, если 80% педагогов не успели вакцинироваться хотя бы один раз.

Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну более месяца — открыли регистрацию на получение специальных пропусков для метро, автобусов и наземного электротранспорта с 10 августа. Они будут персонализированными и только для работников критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, требования не коснутся несовершеннолетних, для которых вакцинация — вопрос медицинской уместности.

Теги:
#Транспорт #Коронавирус #Covid-19 #желтая зона
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября
Украина
Официально! Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина
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Дата публикации
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"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября
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