Вся Украина переходит в "желтую" зону: как будет работать транспорт с 23 сентября
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Работа общественного транспорта с четверга не изменится.
Введение в Украине "желтой зоны" карантина с 23 сентября не отразится негативно на работе транспорта. Согласно правилам карантинных ограничений для каждой зоны, сокращений в работе наземного транспорта и метро планируется.
Сохраняется обязательное условие носить маску в транспорте.
Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения:
- на мероприятиях не больше одного человека на 4 кв.м.
- в спорзалах не больше одного человека на 10 кв.м.
- в культурных учреждениях — залы должны быть полны наполовину
- школы закроют на карантин, если 80% педагогов не успели вакцинироваться хотя бы один раз.
Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну более месяца — открыли регистрацию на получение специальных пропусков для метро, автобусов и наземного электротранспорта с 10 августа. Они будут персонализированными и только для работников критической инфраструктуры.
Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, требования не коснутся несовершеннолетних, для которых вакцинация — вопрос медицинской уместности.
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