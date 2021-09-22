Праздники 8 марта и 1 мая не отменяют - в Минкульте объяснили нюансы нового проекта закона

Новая инициатива Министерства культуры касается выходных дней при переносах.

Министерство культуры и информационной политики Украины собирает мнения украинцев про новый проект закона по праздникам, памятным датам и дням скорби. В первые же дни после публикации возникло массовое непонимание. Украинцы восприняли некоторые новшества, как предложение убрать 8 марта и 1 мая из календаря выходных. В Минкульте объяснили, что речь исключительно про отмену дополнительных выходных дней, которые появляются при попадании праздника на субботу или воскресенье.

Об этом написали на странице министерства в Facebook.

Они отметили, что такая практика является типичной в Европе и не коснется пяти других популярных праздников. Среди них — католическое Рождество, Новый год, Рождество по православному церковному календарю, Пасха и Троица.

Отметим, что свои предложения украинцы могут присылать лично и от имени юридических лиц до 2 октября в министерство. Проект пока в Верховную раду не подавали.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре у украинцев дополнительных выходных не предвидится. Церковные праздники сентября также не принесут дополнительного отдыха.