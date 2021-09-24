Укр

Нардеп пойдет под суд за неуплату более 118 млн грн налогов: что ему грозит (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Процедура расследования ГБР Новость обновлена 24 сентября 2021, 17:59
Процедура расследования ГБР

О подозрении нардепу сообщили в конце марта.

Действующий народный депутат Украины предстанет перед судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму в 118 млн грн. При этом максимальная санкция инкриминируемой ему статьи — более 28 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

За семь лет — с 2012 по 2019 мужчина продавал на Киевщине жилье выдавая его за свое. Так, он зарегистрировал на себя более 1200 домов. Как предприниматель он не регистрировался и из-за этого платил на 13% меньше, чем должен был. Отметим, что ставка налога при подобной предпринимательской деятельности за продажу недвижимости 18%.

Следственные действия ГБР
Следственные действия ГБР
Расследование ГБР против нардепа
Расследование ГБР против нардепа
Сотрудник ГБР
Сотрудник ГБР
Опись имущества
Опись имущества

В ГБР сообщили, что он также не был зарегистрирован как юрлицо.

Свою деятельность он вел в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке. Ему уже сообщили про завершение расследования и дали все материалы для ознакомления.

Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа, рассчитываемого от необлагаемого минимума дохода граждан (НМДГ). В 2021 эта сумма составляет 1135 грн, согласно данным из открытых источников. За инкриминируемое правонарушение наказание — 15-25 тысяч НМДГ. Также ему будет запрещено занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что этим нардепом может оказаться Виктор Мялик. В его собственности были 158 квартир в Киево-Святошинском районе.

Теги:
#Налоги #Суд #ГБР #Народный депутат
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