Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 33
Изменения коснутся и экзаменов, и внешнего вида прав.
Для начинающих водителей и тех, кто только планирует получить права украинские законодатели приготовили ряд новшеств. Соответствующее постановление принял Кабмин.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Первое — права будут выглядеть по другому. Так, на них появится специальная отметка в виде цифр "78". Она будет расположена в 12-й графе. Такая цифра будет значить, что ученик сдавал экзамен по вождению на машине с коробкой-автомат. Если такая цифра есть — управлять можно только транспортным средством соответствующей категории с автоматической коробкой передач.
Особенности и ограничения для водителя будут видны на правах из специальных кодов, так как это заведено в Европе. Они сменят пиктограммы. В них будут отображены медицинские особенности, например — ношение очков, а также модификация транспорта или особенности вождения, среди которых езда только в дневное время.
Также среди новшеств:
- результаты теоретического экзамена действуют 2 года, но не дольше действия свидетельства об окончании курсов
- при открытии нижней категории или "с прицепом" не нужно будет предоставлять документальные доказательства навыков
- при открытии двух категорий (кроме B1, B, BE) экзамен принимают по высшей, эта мера действует и при возвращении прав
Ранее "Телеграф" писал, что женщина из Николаева впервые получила права в 79 лет.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-