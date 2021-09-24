Укр

Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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В Украине становится все больше водителей с каждым годом Новость обновлена 24 сентября 2021, 22:01
В Украине становится все больше водителей с каждым годом

Изменения коснутся и экзаменов, и внешнего вида прав.

Для начинающих водителей и тех, кто только планирует получить права украинские законодатели приготовили ряд новшеств. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Первое — права будут выглядеть по другому. Так, на них появится специальная отметка в виде цифр "78". Она будет расположена в 12-й графе. Такая цифра будет значить, что ученик сдавал экзамен по вождению на машине с коробкой-автомат. Если такая цифра есть — управлять можно только транспортным средством соответствующей категории с автоматической коробкой передач.

Новая отметка в водительском удостоверении
Новая отметка в водительском удостоверении

Особенности и ограничения для водителя будут видны на правах из специальных кодов, так как это заведено в Европе. Они сменят пиктограммы. В них будут отображены медицинские особенности, например — ношение очков, а также модификация транспорта или особенности вождения, среди которых езда только в дневное время.

Также среди новшеств:

  • результаты теоретического экзамена действуют 2 года, но не дольше действия свидетельства об окончании курсов
  • при открытии нижней категории или "с прицепом" не нужно будет предоставлять документальные доказательства навыков
  • при открытии двух категорий (кроме B1, B, BE) экзамен принимают по высшей, эта мера действует и при возвращении прав

Ранее "Телеграф" писал, что женщина из Николаева впервые получила права в 79 лет.

Теги:
#Автомобиль #МВД #Водительские права #Коробка передач
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