Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится

Изменения коснутся и экзаменов, и внешнего вида прав.

Для начинающих водителей и тех, кто только планирует получить права украинские законодатели приготовили ряд новшеств. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Первое — права будут выглядеть по другому. Так, на них появится специальная отметка в виде цифр "78". Она будет расположена в 12-й графе. Такая цифра будет значить, что ученик сдавал экзамен по вождению на машине с коробкой-автомат. Если такая цифра есть — управлять можно только транспортным средством соответствующей категории с автоматической коробкой передач.

Новая отметка в водительском удостоверении

Особенности и ограничения для водителя будут видны на правах из специальных кодов, так как это заведено в Европе. Они сменят пиктограммы. В них будут отображены медицинские особенности, например — ношение очков, а также модификация транспорта или особенности вождения, среди которых езда только в дневное время.

Также среди новшеств:

результаты теоретического экзамена действуют 2 года, но не дольше действия свидетельства об окончании курсов

при открытии нижней категории или "с прицепом" не нужно будет предоставлять документальные доказательства навыков

при открытии двух категорий (кроме B1, B, BE) экзамен принимают по высшей, эта мера действует и при возвращении прав

Ранее "Телеграф" писал, что женщина из Николаева впервые получила права в 79 лет.