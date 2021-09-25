После покушения на Шефира у Зеленского вырос кортеж и теперь он ездит с "мигалками" (видео)

Кортеж заметили на выезде из Киева.

Обстрел автомобиля Сергея Шефира, которому его реакция и мастерство водителя спасли жизнь, заставил президента Украины Владимира Зеленского усилить собственную охрану.

Об этом сообщает Украинская правда.

В кортеж президента добавили еще автомобилей, а также спецсигналы: сирену и проблесковые маячки. Отмечают журналисты и возросшую скорость кортеда, замеченного на Обуховской трассе.

По пути на госдачи в 9 вечера 24 сентября его сняли на видео.

Зеленский ранее говорил, что "ответ будет сильным" на это нападение.

Ранее "Телеграф" писал, что в деле Шефира возникают новые версии от различных государственных и медиа деятелей. Сергей Шефир не пользовался услугами охраны, но после нападения его безопасностью займется СБУ.

"Ауди" первого помощника остреляли из лесной засады. Из-за расположения пуль и условий нападения многие заподозрили инсценировку и в Верховной Раде один из нардепов даже предложил вручить сценарный Оскар Зеленскому.

Но, возможно, Шефира не планировали убивать. Опытные эксперты оценили то, как много усилий было потрачено скрытность нападения. На это также наводит мысль о том способе, которым было осуществлено покушение.