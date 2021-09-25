Укр

Тещу Шария заподозрили в "уголовке"

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Подозрение выдвинули по ч.2 ст. 205-1 УКУ. Новость обновлена 25 сентября 2021, 10:09
Подозрение выдвинули по ч.2 ст. 205-1 УКУ.

Следствие продолжает искать других причастных.

Мать подсанкционной Ольги Шарий — Алла Бондаренко получила подозрение от СБУ за подделку документов.

Про выдвижение подозрения одной из управляющих "Партии Шария" Служба безопасности Украины сообщила на своем сайте.

Правда имени "руководительницы" в ведомстве не называли. Ее личность косвенно подтвердила сама Ольга Шарий, репостнув в Телеграм сообщение журналиста Дмитрия Васильца то том, что это ее мама.

В сообщении указано, что дело "сфабриковано".

В информации СБУ сказано, что ее подозревают в подделке документов про "покупку" политсилы и избрание ее "руководства". Конкретнее, речь о перерегистрации в "Партию Шария" другого политического проекта "Объединенная Украина". Теща опального политика, также вероятно причастна к фальсификации протоколов заседания по выбору лидеров.

В сообщении СБУ отмечено, что недавно Шарий открещивался от причастности к его именной партии и заявил про "передачу права на имя" за сумму эквивалентную более чем 13 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что санкции против семейства Шарий и тещи введены в действие в августе 2021.

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