Главные события недели: покушение на Шефира, стрельба в Перми, возвращение карантинных зон в Украину

Традиционный дайджест главных событий уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 26 сентября, в Украине зафиксировали рекордный рост тяжелых случаев коронавируса, — за прошлые сутки было госпитализировано более 2,3 тысяч человек.

В связи со значительным всплеском заболеваемости коронавирусом Украина с 23 сентября перешла в "желтую" зону эпидемических ограничений, что предусматривает ужесточение правил карантина.

По состоянию на воскресенье, 26 сентября, уже пять областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне.

Стрельба в Перми

Пермский стрелок

В российской Перми в понедельник 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку.

Погибли 6 человек..

Сергея Шефира пытались убить

Покушение на Сергея Шефира

Вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим.

Следствие предварительно установило, что в машину стреляли из леса. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь.

Лещенко уволили из "Укрзализныци"

Сергей Лещенко

В составе наблюдательного совета "Укрзализныци" произошли изменения. В частности должность потерял журналист Сергей Лещенко.

Рада приняла закон про деолигархизацию

Рада приняла антиолигархический закон

Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию. "За" высказались 279, "против" — 54.

В сети закон восприняли неоднозначно. Большинство граждан убеждены, что этот закон никоим образом не повлияет на олигархов.

Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон

Газ

Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр голубого топлива.

Усик победил Джошуа

Усик победил Джошуа

В Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в супертяжелом весе Александр Усик — Энтони Джошуа. На кону схватки стояли пояса британца по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После поединка обе стороны заявили о реванше.

Легенда бокса Пакьяо завершил карьеру ради президентства

Мэнни Пакьяо

Известный боксер Мэнни Пакьяо повесил перчатки на гвоздь, а также неожиданно объявил о своем намерении стать президентом Филиппин.

Милевский объявил о завершении карьеры

Милевский объявил о завершении карьеры

Одиозный украинский футболист Артем Милевский на стадионе "Динамо" объявил о завершении своей карьеры. "Миля" опубликовал трогательное видео, которое заканчивается фразой "Что будет дальше?".

Королева Великобритании вновь стала прабабушкой

Принцесса Беатриса с супругом

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.