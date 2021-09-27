Укр

Кабмин устроил перестановки в правлении "Нафтогаза": кого уволили из компании

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В "Нафтогазе" изменились члены правления Новость обновлена 27 сентября 2021, 10:59
В "Нафтогазе" изменились члены правления

Еще в начале сентября этого года в отставку подали трое руководителей наблюдательного совета, после чего их обязанности перешли на Кабмин.

В Кабинете министров Украины назначили новое правление Национальной акционерной компании "Нафтогаз". Таким образом, свои полномочия потеряли Сергей Перелома и Ярослава Теклюк.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает "РБК Украина".

Стоит отметить, что накануне Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК.

Согласно принятому министрами решению, членами правления "Нафтогаза" стала Маврикия Калугина, которая теперь является советником председателя правления по вопросам добычи газа. Владислава Воловика назначили советником председателя правления. Директором по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз" стала Елена Бойченко. Чумак Роман стал председателем казначейских операций "Группы Нафтогаз".

Отметим, что в начале сентября в отставку решили подать председатели наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден. Это было связано с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко, но наблюдательный совет не собирался его увольнять, несмотря на голосования других членов "Нафтогаза".

Таким образом, Кабмин принял на себя обязанности и уволил еще двух членов правления, назначив четырех новых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне этого года административный суд Киева признал назначение Юрия Витренко на главу "Нафтогаза" незаконным, однако он до сих пор занимает должность.

Теги:
#Кабинет Министров #Нафтогаз #Увольнения #назначения
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