На уровне с Анголой и Эквадором: интернет в Украине признали "частично свободным"

Сравнительно с предыдущим годом Украина в рейтинге интернет-свободы немного поднялась

Украина во всемирном рейтинге интернет-свободы оказалась между Анголой и Эквадором и была отнесена к категории стран с "частично свободным интернетом".

Об этом свидетельствует отчет правозащитной организации Freedom House.

Так, Freedom House предоставила новый отчет, согласно которому Украина поднялась в рейтинге интернет-свободы на один балл, сравнительно с предыдущим годом, и получила 62 балла из 100 возможных.

Такую же оценку "свободы интернета" поставили Анголе и Эквадору. А самые высокие показатели в 2021 году получила Исландия — 96 баллов, Эстония — 94 балла, замыкают тройку лидеров сразу две страны Канада и Коста-Рика, которым поставили по 87 баллов.

Правозащитники говорят, что в Украине фиксируют блокировку страниц в соцсетях, кроме того комментаторы в соцсетях позволяют себе "манипуляции общественным мнением" в интересах политиков.

Также в Украине были зафиксированы случаи преследования блогеров и авторов политического контента, несколько случаев нападения в интернет-пространстве на представителей оппозиции и правозащитников.

В Freedom House также заметили, что в нашей стране появляются законодательные инициативы, цель который "цензура и деанонимизация интернет-контента".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия после выборов в Госдуму, которые прошли со множественными нарушениями, подверглась атакам на интернет на голосование. Власти РФ обвинили в интернет-атаках США, Украину и даже Германию.