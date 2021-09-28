В Кремле готовы к переговорам с Киевом по прямым поставкам газа

Россия ответила на обвинения Украины по газовому контракту с Венгрией.

В Кремле заявили, что Украина может договориться с Россией о прямых поставках газа, как это сделала Венгрия.

Об этом заявил спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, готовность к переговорам с Киевом по этой теме неоднократно демонстрировалась, как представителями "Газпрома", так и российскими властями.

В то же время он раскритиковал Киев за позицию по договору между Россией и Венгрией о прямых поставках газа.

"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией", — заявил он.

По словам Пескова, новый газовый контракт обеспечит надежную подачу "голубого топлива" по "экономически выгодным маршрутам".

В Кремле считают, что они не нарушают нормы международной торговли и никакая третья страна, включая Украину, не может оказывать влияние на этот процесс.

Как сообщалось ранее, Венгрия заключила с "Газпромом" контракт на поставку газа через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и по газопроводу из Австрии. Речь идет о договоре, действующем до 2036 года с возможностью его пересмотра через 10 лет. Ожидается, что Россия будет подавать в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно.

Соглашение вступит в силу с 1 октября.

В Украине договор встретили резкой критикой. В частности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это ударом по украинско-венгерским отношениям и добавил, что у такого поступка могут быть "не только дипломатические последствия".

После этого Венгрия вызвала украинского посла для прояснения позиции. Украина ответила тем же.