Итоги дня 28 сентября: "газовый скандал" между Украиной и Венгрией, новая партия Притулы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 22
Вечерний дайджест главных событий 28 сентября.
Коронавирус в Украине
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6552 больных коронавирусом. По сравнению со статистикой понедельника уменьшилось количество госпитализированных.
Эксперты ожидают, что Украина попадет в тройку антилидеров по заболеваемости коронавирусом среди европейских стран.
"Газовый" скандал
После заключения контракта на поставку газа между Венгрией и Россией, в МИД Украины заявили, что является ударом для нашей страны, поэтому ответные шаги также будут предприниматься.
После этого Венгрия призвала Украину не вмешиваться во внутренние дела страны и вызвала дипломата.
Украинское министерство иностранных дел зеркально вызвало посла Венгрии в Киеве для того, чтобы объяснить позицию Украины относительно этого контракта.
Сергей Притула создал партию
Шоумен Сергей Притула, который в начале июня покинул ряды партии "Голос", заявил, что собирается вернуться в политику и анонсировал создание собственной политической силы.
Усик объяснил, почему его бой с Джошуа не показывали по ТВ в Украине
Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал отсутствие трансляции его боя с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа на украинском ТВ.
Победители Евровидения Måneskin собрались с концертом в Украину
Победители "Евровидения 2021" дадут концерт в Киеве весной 2022 года.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-