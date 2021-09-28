Итоги дня 28 сентября: "газовый скандал" между Украиной и Венгрией, новая партия Притулы

Вечерний дайджест главных событий 28 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6552 больных коронавирусом. По сравнению со статистикой понедельника уменьшилось количество госпитализированных.

Эксперты ожидают, что Украина попадет в тройку антилидеров по заболеваемости коронавирусом среди европейских стран.

"Газовый" скандал

Газ

После заключения контракта на поставку газа между Венгрией и Россией, в МИД Украины заявили, что является ударом для нашей страны, поэтому ответные шаги также будут предприниматься.

После этого Венгрия призвала Украину не вмешиваться во внутренние дела страны и вызвала дипломата.

Украинское министерство иностранных дел зеркально вызвало посла Венгрии в Киеве для того, чтобы объяснить позицию Украины относительно этого контракта.

Сергей Притула создал партию

Сергей Притула

Шоумен Сергей Притула, который в начале июня покинул ряды партии "Голос", заявил, что собирается вернуться в политику и анонсировал создание собственной политической силы.

Усик объяснил, почему его бой с Джошуа не показывали по ТВ в Украине

Александр Усик

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал отсутствие трансляции его боя с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа на украинском ТВ.

Победители Евровидения Måneskin собрались с концертом в Украину

Måneskin

Победители "Евровидения 2021" дадут концерт в Киеве весной 2022 года.