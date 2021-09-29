Трагедия в Бабьем Яру глазами очевидцев: СБУ рассекретила архивы (фото)

За два года — с сентября 1941 по сентябрь 1943 в Бабьем Яру в Киеве расстреляли более сотни тысяч людей.

Это были как гражданские, так и военнопленные. В дни наиболее массовых расстрелов — 29 и 30 сентября 1941 нацисты расстреляли около 34 тысяч киевлян-евреев. К 80-й годовщине трагедии СБУ рассекретила архивы с допросами свидетелей преступлений фашистов.

С архивами можно ознакомиться на сайте архива Украинского освободительного движения.

"22 сентября 1941 года я видела, как немцы в грузовых крытых машинах вывозили людей к Бабьему яру". Таких машин в тот день Наталья Петренко насчитала 35. Согласно ее показаниям над пленным фашисты издевались перед расстрелами.

"Я видела как из автомобилей выводили людей, раздевали их до нижнего белья, заставляли ложиться животом на землю, после чего их избивали резиновыми палками, а после избиения они поднимались и по три человека передавались другим немцам, а последние в свою очередь направлялись другим немцам, которые стояли у самого Бабьего яра, где и расстреливали привезенных на машинах людей у обрыва".

Протокол допроса Натальи Федосеевны Петренко от 28 ноября 1943 г.

Другая очевидица, Надежда Горбачева в своих воспоминаниях на допросе упоминает, что в годы оккупации жила возле Бабьего Яра.

В тот же день, 22 сентября она также видела машины с еврейским населением Киева — мужчинами, женщинами, грудными детьми.

"Я лично видела, как немцы бросали грудных детей в овраг. В овраге находились не только расстрелянные, но и раненые, а также живые дети. Все же немцы продолжали закапывание оврага, причем было заметно как небольшой слой земли шевелится от движения живых людей".

Протокол допроса Надежды Трофимовны Горбачевой от 28 ноября 1943 г.

Поблизости был Сырецкий концлагерь, в котором немцы также пытали заключенных. Свидетельства этого есть в материалах допроса.

Одним из его пленных был Давыдов Владимир Юрьевич, который на допросе рассказал, что фашисты заставляли пленных в 1943-м раскапывать тела расстрелянных в Бабьем Яру.

Фрагмент протокола допроса Давыдова Владимира Юрьевича от 9 ноября 1943

Всего на сайте доступны 58 документов и протоколов допросов свидетелей трагедии в Бабьем Яру.

Ранее "Телеграф" писал, что к 80-й годовщине массовых расстрелов Нацбанк выпустил памятную монету с изображением сердца, пронзенного пулей.