Укр

Ясно, но не без сюрпризов: где в Украине будут заморозки 3 октября

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Самыми теплыми оказались западные области Украины. Новость обновлена 02 октября 2021, 15:18
Самыми теплыми оказались западные области Украины.

Ночных заморозков не стоит ждать только в восьми областях.

Солнце, прохлада и заморозки — таким воскресенье, 3 октября будет на всей территории Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не прогнозируется, но стоит быть аккуратнее из-за ночного похолодания.

Солнечно, но не тепло - прогноз погоды от Гидрометцентра
Солнечно, но не тепло - прогноз погоды от Гидрометцентра

Самым теплым в воскресенье окажется запад Украины — на Закарпатье ожидают до +19 градусов. Тепло будет также в центральных и южных областях — до +17. А вот на востоке и севере Украины ожидается более прохладная погода. Днем воздух прогреется до +14 +15 градусов по Цельсию.

Отметим, что в ночь на 3 октября ожидаются заморозки — Гидрометцентр предупреждает про оранжевый уровень опасности на Харьковщине, Донетчине и Луганщине. В центральных, северных и южных областях заморозки будут превалировать на грунте, а в восточных их прогнозируют и в воздухе. Из северных регионов они обойдут только Сумщину.

Заморозки не коснутся Сумской области и запада Украины
Заморозки не коснутся Сумской области и запада Украины

В столице Украины на 3 октября прогнозируют ясную, солнечную погоду с температурой днем от +8 до +14 градусов.

Киевлян ожидает солнечный октябрьский день
Киевлян ожидает солнечный октябрьский день

Ранее "Телеграф" писал, что в западной Украине, Крыму и на юго-востоке ожидается усиление ветра 3 октября.

Теги:
#Погода #Гидрометцентр #Прогноз погоды
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