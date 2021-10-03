Главные события недели: арест Саакашвили, запуск процедуры отстранения Разумкова, офшоры Зеленского

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 3 октября, в Украине зафиксировали 7967 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Выборы в Германии

Выборы в Германии

На парламентских выборах в Германии, которые состоялись в воскресенье, 26 сентября, победу празднует Социал-демократическая партия.

Политический консультант Тарас Березовец высказал мнение о результатах выборов в немецкий Бундестаг и о том, как они скажутся на Украине.

"Газовый" скандал

Газ

После заключения контракта на поставку газа между Венгрией и Россией, в МИД Украины заявили, что является ударом для нашей страны, поэтому ответные шаги также будут предприниматься.

После этого Венгрия призвала Украину не вмешиваться во внутренние дела страны и вызвала дипломата.

Украинское министерство иностранных дел зеркально вызвало посла Венгрии в Киеве для того, чтобы объяснить позицию Украины относительно этого контракта.

Уволен глава Миграционной службы Украины

Максим Соколюк

Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка уволили с должности. Временным исполняющим обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Список профессий для обязательной вакцинации

Вакцинация в Украине

В Минздраве опубликовали список профессий для обязательной вакцинации.

Согласно с проектом приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут отстранять от работы непривитых работников.

"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

Дмитрий Разумков

Фракция "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей для рассмотрения отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Саакашвили задержали

Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили задержан в Тбилиси

Грузинские правоохранители содержат его в тюрьме №12 в Рустави.

Убийство полицейского в Чернигове

Артур Ерохин

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате происшествия один из них погиб, а второй попал в реанимацию.

Погибшим оказался капитан Артур Ерохин. У него остались жена и двое детей.

Нападавших нашли и задержали, самому старшему из них всего 19 лет, а еще трое и вовсе не достигли совершеннолетия.

Фильм про офшоры Зеленского

Офшор 95

Ввоскресенье, 3 октября, на видеохостинге YouTube был опубликован фильм-расследование журналистов "Слідства.Інфо". В нем рассказывается об офшорах президента Украины Владимира Зеленского.

Показ ленты должен был состояться в Малой опере в Киеве, однако в редакцию позвонил директор заведения и заявил, что не станет демонстрировать фильм о Зеленском. Позже стало известно, что это случилось якобы по запросу СБУ

Фильм посвящен "досье Пандоры" — наиболее масштабному сливу материалов по офшорам. В руки журналистов попали миллионы документов о теневых сделках сотен людей, среди которых миллиардеры, главы стран мира и высокопоставленные чиновники, включая украинского лидера.