Ветрено и без осадков: какой погоды ожидать украинцам 6 октября

В ближайшую неделю осадков в Украине не ожидается

В среду, 6 октября, жители Украины будут страдать от сильных порывов ветра.

Таким прогнозом погоды на ближайшие сутки поделилась отечественная синоптик Наталка Диденко.

По словам специалистки, больше всего от шквального ветра пострадают жители западных регионов. Также высокую скорость ветер разовьет на Приазовье и в Крыму.

Такой температурой порадует среда, 6 октября, украинцев

Диденко утверждает, что больше всего украинцам будет досаждать ветер с юго-востока. Однако можно порадоваться тому, что осадков на территории страны не прогнозируется.

С температурным режимом пока все без изменений. Как говорит синоптик, ночью местами будет фиксироваться от +2 до +9 градусов, местами возможны заморозки. Самыми теплым регионом по-прежнему остается Запад: здесь днем ртутные столбики термометров достигнут +13…+18°С. Жители других областей могут рассчитывать лишь на +11…+15°С.

В Киеве среда тоже пройдет без осадков, но под властью ветра. Ночью в столице Диденко обещает от 4 до 7, днем — 11-13 градусов тепла.

Начала сезона осенних дождей стоит ожидать ближе к Покрове, уверяет специалистка. Это значит, что осадки в Украине можно ожидать не раньше следующей недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими наблюдениями насчет погоды на ближайшей неделе поделился с журналистами синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.