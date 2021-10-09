Укр

Ко Дню защитников и защитниц в Украине запустят 15 дополнительных поездов: полный список

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Некоторые поезда свяжут между собой города-миллионники Новость обновлена 09 октября 2021, 12:39
Некоторые поезда свяжут между собой города-миллионники

Поезда будут курсировать в период с 12 по 18 октября

В связи с продолжительными выходными, связанными с празднованием Дня защитников и защитниц Украины, "Укрзализныця" решила порадовать своих пассажиров, добавив еще пятнадцать поездов в различных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram-канале.

Всего новые рейсы планируют курсировать в течение семи дней — с 12 по 18 октября. Те украинцы, которым в это время понадобится побывать в каком-нибудь из городов-миллионников, стоит обратить внимание на три важных поезда:

  • №241/242 Харьков — Одесса (13 и 16 октября — выезд из Харькова; 14 и 17 октября — из Одессы);
  • №168/167 Львов — Одесса (17 октября);
  • №211/212 Харьков — Львов (13 и 16 октября — из Харькова; 14 и 17 октября — из Львова).

Кроме этого, в западном направлении будет организовано еще шесть дополнительных рейсов. Из столицы удастся добраться до Рахова, Ужгорода, Черновцов и Ковеля.

Западное направление
Западное направление

Также два дополнительных поезда будут двигаться в восточном направлении. Здесь пассажирам предлагают маршруты из Киева к Запорожью, Мариуполю и Константиновке (и в обратную сторону).

Восточное направление
Восточное направление

Еще четыре поезда отправятся в следование по южным областям Украины. Со столицей дополнительными рейсами свяжут Херсон, Николаев и, разумеется, Одессу.

Южное направление
Южное направление

Также в "праздничную неделю" следует ожидать дополнительных рейсов еще нескольких поездов:

  • №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (из Одессы — 12 октября; из ИФ — 16 октября);
  • №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов — 12, 14 и 16 октября; из Одессы — 13, 15 и 17 октября).

Помимо этого, будет продлено время следования по маршруту поезда № 779/780 Сумы — Киев по направлению к Виннице (оба рейса запланированы на 14 октября).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как следует действовать пассажирам "Укрзализныци", если во время следования поезда с ними приключилась какая-то неприятность.

Теги:
#Укрзализныця #Дополнительные поезда #День защитника Украины
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.
Украина
Почти 16 тысяч заболевших "короной" в Украине, в лидерах - Одесская область
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.
Почти 16 тысяч заболевших "короной" в Украине, в лидерах - Одесская область
Дата публикации
Категория
Разумков решил поинтересоваться у Арахамии будущим своего мандата лично
Арахамия сказал, останется ли Разумков депутатом (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцам обещают рост тарифов на тепло и газ
Готовим кошельки: насколько до конца года вырастут тарифы на тепло и кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Алексей Мась
Умер один из "отцов" украинского интернета Алексей Мась
Дата публикации
Категория
Батареи потеплеют в ближайшее время.
Когда включат отопление в Украине