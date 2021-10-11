Укр

"У нас гибридная война": Ляшко назвал виновных в низких темпах вакцинации в Украине

Автор
Геннадий Лубенец
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Вакцинация Новость обновлена 11 октября 2021, 18:47
Вакцинация

Ляшко обвинил роспропаганду в распространении фейков о вакцинации.

В Минздраве заявили, что в Украине уже около 20% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Однако из-за российской пропаганды темпы иммунизации граждан оставляют желать лучшего.

Об этом рассказал глава министерства Виктор Ляшко в интервью изданию "Голос Америки".

По его словам, в Украине имеется достаточное количество вакцин и возможностей системы здравоохранения по их раздаче населению. Вместе с тем он указал на активность российской пропаганды, разгоняющей фейки о вакцинации. Это, говорит Ляшко, не позволяет выйти на уровень вакцинации, сопоставимый с другими странами Европы.

"У нас гибридная война, нам приходится воевать на все фронты", — сказал глава Минздрава.

Он указал, что в настоящее время в Украине сделаны более 13 миллионов прививок. Завершили курс вакцинации около шести миллионов человек.

До конца года Минздрав планирует иммунизировать 70% взрослого населения страны, а потому начал применять "рычаги влияния". Среди таковых — обязательная вакцинация представителей определенных профессий.

Среди них оказались государственные и региональные чиновники, а также педагоги.

Теги:
#Минздрав #Виктор Ляшко #Коронавирус #Covid-19
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