"У нас гибридная война": Ляшко назвал виновных в низких темпах вакцинации в Украине

Ляшко обвинил роспропаганду в распространении фейков о вакцинации.

В Минздраве заявили, что в Украине уже около 20% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Однако из-за российской пропаганды темпы иммунизации граждан оставляют желать лучшего.

Об этом рассказал глава министерства Виктор Ляшко в интервью изданию "Голос Америки".

По его словам, в Украине имеется достаточное количество вакцин и возможностей системы здравоохранения по их раздаче населению. Вместе с тем он указал на активность российской пропаганды, разгоняющей фейки о вакцинации. Это, говорит Ляшко, не позволяет выйти на уровень вакцинации, сопоставимый с другими странами Европы.

"У нас гибридная война, нам приходится воевать на все фронты", — сказал глава Минздрава.

Он указал, что в настоящее время в Украине сделаны более 13 миллионов прививок. Завершили курс вакцинации около шести миллионов человек.

До конца года Минздрав планирует иммунизировать 70% взрослого населения страны, а потому начал применять "рычаги влияния". Среди таковых — обязательная вакцинация представителей определенных профессий.

Среди них оказались государственные и региональные чиновники, а также педагоги.