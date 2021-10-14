"Оранжевых" областей становится все больше: какие регионы вошли в список и что там запретят

Список "оранжевых" регионов пополнили Николаевская и Тернопольская области

С ростом количества больных коронавирусом все больше регионов балансируют на грани перехода из "желтой" зоны карантина в "оранжевую" и даже "красную", где устанавливаются более жесткие противоэпидемические ограничения. Только за минувшие сутки список "оранжевых" пополнили еще две области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на четверг, 14 октября.

Так, до 15 регионов, где показатели заболеваемости COVID-19 соответствовали "оранжевой" зоне, за сутки добавились Николаевская и Тернопольская области. В первой вырос уровень госпитализаций, а во второй коэффициент обнаружения новых случаев.

В перечень "оранжевых" областей теперь входят 17 областей:

Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

Добавим, что среди них самый высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. А загруженность коек кислородом зашкаливает на Донбассе, Запорожье и Днепропетровщине. При этом самый высокий коэффициент новых случаев инфицирования за последние три дня был в Сумской области.

Все больше областей Украины усиливают карантин

Стоит добавить, что с переходом региона в "оранжевую" зону запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях с наполненностью более 50% от количества мест;

пребывания без респираторов или защитных масок в больницах, учебных заведениях, подземных переходах, на остановках и других территориях общего пользования;

количество пассажиров в общественном транспорте ограничивается количеством мест для сидения;

спортзалы смогут работать при заполненности на 50%.

При этом все вышеуказанные требования отменяются, если персонал учреждений вакцинирован от коронавируса и имеет соответствующий сертификат.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пять регионов из-за существенного ухудшения коронавирусных показателей уже в ближайшее время могут попасть в "красную" зону карантина.